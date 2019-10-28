Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T14:48Z
https://ria.ru/20191028/1560307183.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155042/98/1550429886_0:124:1217:809_1036x0_80_0_0_e53fdb417f83f9e95555fc40f9c2e5a8.jpg
РИА Новости

Ульянов: обвинения в нарушении Договора по открытому небу несостоятельны

14:47 28.10.2019 (обновлено: 14:48 28.10.2019)
217
© Фото : МИД РФ Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото : МИД РФ
ВЕНА, 28 окт - РИА Новости, Маргарита Костив. Ссылки Вашингтона на то, что Москва якобы нарушает договор по открытому небу, совершенно несостоятельны, заявил в понедельник РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Ссылки на то, что якобы Российская Федерация нарушает договор, совершенно несостоятельны. Да, по отдельным вопросам споры ведутся, они связаны с различными интерпретациями тех или иных положений данного соглашения. В принципе это часто бывает в процессе имплементации договорённостей. Но ничего такого, что давало бы основание для выхода, повод для выхода, на самом деле нет", - сказал Ульянов.
Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу.
Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 14:18РИА Новости
Лавров прокомментировал планы США выйти из Договора по открытому небу
600201
Обсудить 0
Михаил Ульянов (дипломат)РоссияСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал планы США выйти из Договора по открытому небу
РИА
Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко предупредил Литву об асимметричном ответе в случае агрессии
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле объяснили отзыв заявления по комиссии в рамках Женевских конвенций
Михаил Ульянов
Ульянов прокомментировал планы США выйти из Договора по открытому небу
Лента
новостей
Разрушенные в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, дома недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019
В Иране считают, что США ликвидируют ИГ* из-за "истечения срока годности"
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Россия надеется на продолжение существования Договора по открытому небу
Газодобывающее предприятие на Украине
Украина намерена выполнить решение ВТО по спору с Россией, сообщил источник
Абу Бакр аль-Багдади
Иорданский политик обвинил США в "создании" и финансировании ИГ*
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель поддержала идею создания международной зоны безопасности в Сирии
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Эксперт прокомментировал планы США выйти из Договора по открытому небу
Михаил Ульянов во время совместного брифинга МИД России, Минобороны России и Минпромторга России
Ульянов: Договор по открытому небу отвечает интересам всех стран-участниц
Американский военнослужащий готовит танк Abrams к разгрузке на железнодорожной станции в Литве
Эксперт считает ответ Минска на размещение у границ сил США недостаточным
Министр обороны Белоруссии Андрей Равков
Белоруссия усилит охрану границы с Литвой из-за размещения танков США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
03:25Британские врачи рассказали, как снизить риск инсульта
Лента новостейМолния