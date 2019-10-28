Ульянов: обвинения в нарушении Договора по открытому небу несостоятельны

ВЕНА, 28 окт - РИА Новости, Маргарита Костив. Ссылки Вашингтона на то, что Москва якобы нарушает договор по открытому небу, совершенно несостоятельны, заявил в понедельник РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Ссылки на то, что якобы Российская Федерация нарушает договор, совершенно несостоятельны. Да, по отдельным вопросам споры ведутся, они связаны с различными интерпретациями тех или иных положений данного соглашения. В принципе это часто бывает в процессе имплементации договорённостей. Но ничего такого, что давало бы основание для выхода, повод для выхода, на самом деле нет", - сказал Ульянов.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу.