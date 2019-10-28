Германия поприветствовала решение об отсрочке Brexit

БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. Правительство Германии приветствует решение об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года, рассчитывает, что дополнительное время будет использовано продуктивно, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил в понедельник, что ЕС в составе 27 стран согласился отложить Brexit до 31 января, теперь предстоит письменно утвердить это решение. Ранее Великобритания попросила отложить свой выход из ЕС с 31 октября до 31 января, поскольку пока так и не ратифицирован договор об условиях Brexit.