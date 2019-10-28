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РИА Новости

Германия поприветствовала решение об отсрочке Brexit

14:46 28.10.2019
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© AP Photo / Michael SohnОфициальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
© AP Photo / Michael Sohn
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Архивное фото
БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. Правительство Германии приветствует решение об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года, рассчитывает, что дополнительное время будет использовано продуктивно, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Глава Евросовета Дональд Туск сообщил в понедельник, что ЕС в составе 27 стран согласился отложить Brexit до 31 января, теперь предстоит письменно утвердить это решение. Ранее Великобритания попросила отложить свой выход из ЕС с 31 октября до 31 января, поскольку пока так и не ратифицирован договор об условиях Brexit.
Акция против Brexit в Лондоне
Вчера, 13:42РИА Новости
Эксперт считает, что отсрочка Brexit до 31 января была предсказуема
"Да, федеральное правительство поддерживает это и считает достигнутое сегодня утром в Брюсселе решение - это хороший шаг, хорошее решение. Позитивно, что все 27 стран-членов продемонстрировали единство. Теперь мяч на стороне Великобритании. Важно, чтобы дополнительное время продуктивно использовалось", - заявил он на брифинге в понедельник.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitШтеффен ЗайбертЕвросоюзВеликобританияГерманияБерлин (город)В мире
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