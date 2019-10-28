Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T14:41Z
https://ria.ru/20191028/1560306721.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153306/27/1533062784_0:119:3219:1930_1036x0_80_0_0_d033650f28dae9ee79910f41cd64980d.jpg
РИА Новости

В Калифорнии вспыхнул новый лесной пожар

14:41 28.10.2019
689
© РИА Новости / Григорий Дубовицкий / Перейти в фотобанкПоследствия лесных пожаров в Калифорнии
Последствия лесных пожаров в Калифорнии
© РИА Новости / Григорий Дубовицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Новый лесной пожар возник в Калифорнии рядом с Центром Гетти – музейным комплексом в пригороде Лос-Анджелеса, власти объявили дополнительную эвакуацию.
В минувшую пятницу губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в округах Лос-Анджелес и Сонома (под Сан-Франциско) в связи с пожарами, которые бушуют в штате.
По данным пожарного департамента Лос-Анджелеса, площадь пожара, который начался в ночь на понедельник, уже составляет более 70 акров (около 30 гектаров). "Это очень быстрорастущий пожар, и все жители западнее шоссе 405 и южнее бульвара Сансет должны соблюдать бдительность", - говорится в заявлении ведомства.
Газета Los Angeles Times сообщает, что в зону обязательной эвакуации попал кампус Университета Маунт Сент-Мэри.
Тушение лесных пожаров в Калифорнии, США
27 октября, 19:23Радио Sputnik
В Калифорнии эвакуируют 180 тысяч человек из-за пожара "Кинкейд"
Ранее сообщалось, что в округе Сонома в Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч жителей в связи с крупным природным пожаром, получившим имя "Кинкейд".
702304
Обсудить 3
Лос-АнджелесВ мире
Рекомендуем
Автомобили скорой помощи
В Ленинградской области столкнулись пять машин и автобус
РИА
Новости
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
Тушение пожара в Калифорнии
На всей территории Калифорнии объявили режим ЧС из-за природных пожаров
Строительство газопровода Северный поток — 2
Россия и ЕК обсудили вопрос о прокладке "Северного потока — 2" через Данию
Лента
новостей
Лесные пожары в штате Калифорния, США
Власти Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч человек из-за пожаров
Игровые автоматы в казино
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону "Золотой берег"
Повреждение лесовозом газопровода диаметром 426 мм в городе Североуральске, Свердловской области
В Свердловской области почти 40 тысяч человек остались без газа
Разрушенные в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, дома недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019
В Иране считают, что США ликвидируют ИГ* из-за "истечения срока годности"
Поселок Горный
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Товарный поезд
В Словакии в грузовом поезде обнаружили одиннадцать детей-беженцев
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
Германия поприветствовала решение об отсрочке Brexit
Американский писатель Стивен Кинг
Стивен Кинг прокомментировал первые отзывы на сиквел "Сияния"
Столкновения участников акции протеста и полиции в Сантьяго, Чили
СМИ: тысячи человек снова вышли на улицы Сантьяго на акции протеста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
03:25Британские врачи рассказали, как снизить риск инсульта
Лента новостейМолния