В Калифорнии вспыхнул новый лесной пожар

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Новый лесной пожар возник в Калифорнии рядом с Центром Гетти – музейным комплексом в пригороде Лос-Анджелеса, власти объявили дополнительную эвакуацию.

В минувшую пятницу губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в округах Лос-Анджелес и Сонома (под Сан-Франциско) в связи с пожарами, которые бушуют в штате.

По данным пожарного департамента Лос-Анджелеса, площадь пожара, который начался в ночь на понедельник, уже составляет более 70 акров (около 30 гектаров). "Это очень быстрорастущий пожар, и все жители западнее шоссе 405 и южнее бульвара Сансет должны соблюдать бдительность", - говорится в заявлении ведомства.

Газета Los Angeles Times сообщает, что в зону обязательной эвакуации попал кампус Университета Маунт Сент-Мэри.