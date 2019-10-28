Программы региональных телеканалов появятся в эфире ОТР в конце ноября

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Общественное телевидение России с 29 ноября выделит программам региональных телеканалов по пять часов эфира в день в рамках первого мультиплекса цифрового телевидения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкомсвязи.

Региональные врезки, как говорится в пресс-релизе, будут транслироваться на телеканале ОТР утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 17:00 до 19:00. Каждый вещатель в субъектах РФ может выбрать необходимый объем в пределах предоставленных временных окон.

"Первые тестовые включения и перенастройку оборудования мы сделаем уже в начале месяца. Начнем с нескольких регионов, в частности, первым будет Омск. Все оборудование приобретено и установлено. Более того, Общественное телевидение установило контакт со всеми передающими телекомпаниями, которые будут иметь эту врезку, с ними заключены соглашения. Вещание будет осуществляться в рамках лицензии Общественного телевидения России", – рассказал РИА Новости замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

Вещать на ОТР в формате врезок, как указано в пресс-релизе, получат возможность обязательные общедоступные телеканалы субъектов РФ - телеканалы "21-й кнопки". Сейчас в цифровом формате в каждом субъекте транслируются региональные программы телеканала ГТРК в формате врезок на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". В ноябре не менее 95% населения в каждом регионе получит доступ к программам еще одного регионального телеканала. В регионах, где каналы "21 кнопки" не определены или решили не пользоваться предоставленной возможностью, будет транслироваться федеральная версия ОТР.

"Можно сразу сказать, что для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области будут идти федеральные версии ОТР. Как и для тех регионов, которые не утверждены наблюдательным советом ОТР. К некоторым претендентам возник ряд вопросов. И, возможно, что несколько телекомпаний не получат одобрение на свою врезку. Но у подавляющего большинства все будет нормально", – добавил Волин.

Региональные врезки, по данным Минкомсвязи, будут выходить в прямом эфире на русском языке и без возможности транслировать коммерческую рекламу. Контент врезок будут составлять новостные и информационно-аналитические программы об общественной, культурной и политической жизни региона. С 5 ноября врезки региональных телеканалов появятся в двух "пилотных" регионах: Калининградской и Омской областях.

В марте текущего года правительственная комиссия по телерадиовещанию приняла решение, о выделении федеральных средств на финансирование запуска поясного вещания ОТР с региональными врезками, чтобы минимизировать расходы телекомпаний-партнеров в субъектах страны. Распоряжением главы правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева на реализацию проекта в 2019 году выделено 776 миллионов рублей из резервного фонда правительства.