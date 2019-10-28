Меркель поддержала идею создания международной зоны безопасности в Сирии

БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддерживает дипломатические усилия министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр по инициативе создания на севере Сирии международной зоны безопасности, заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.

Ранее Крамп-Карренбауэр заявила, что предложит партнерам по НАТО создать в Сирии на границе с Турцией зону безопасности под эгидой ООН. Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что эта идея не получила общей поддержки в альянсе.

Зайберт отметил, что позиция кабмина ФРГ после визита министра иностранных дел Хайко Мааса в Турцию не изменилась, в правительстве до сих пор нет единого мнения по этому вопросу.

"Предложение министра обороны играет свою роль в ее международных контактах, что было сделано на встрече НАТО. Министр иностранных дел работает над политическим процессом в Сирии, в том числе в контексте конституционной комиссии. Канцлер поддерживает обоих министров в их работе", - заявил Зайберт на брифинге в понедельник.

Он также прокомментировал ликвидацию Абу Бакра аль-Багдади, лидера запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"*, отметив, что "на этом борьба с ИГ* не прекращается".