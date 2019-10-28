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РИА Новости
Война в Сирии

Меркель поддержала идею создания международной зоны безопасности в Сирии

14:34 28.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Ангела Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕРЛИН, 28 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддерживает дипломатические усилия министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр по инициативе создания на севере Сирии международной зоны безопасности, заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.
Ранее Крамп-Карренбауэр заявила, что предложит партнерам по НАТО создать в Сирии на границе с Турцией зону безопасности под эгидой ООН. Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что эта идея не получила общей поддержки в альянсе.
Зайберт отметил, что позиция кабмина ФРГ после визита министра иностранных дел Хайко Мааса в Турцию не изменилась, в правительстве до сих пор нет единого мнения по этому вопросу.
"Предложение министра обороны играет свою роль в ее международных контактах, что было сделано на встрече НАТО. Министр иностранных дел работает над политическим процессом в Сирии, в том числе в контексте конституционной комиссии. Канцлер поддерживает обоих министров в их работе", - заявил Зайберт на брифинге в понедельник.
Он также прокомментировал ликвидацию Абу Бакра аль-Багдади, лидера запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"*, отметив, что "на этом борьба с ИГ* не прекращается".
* Террористическая организация, запрещенная в России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018
24 октября, 15:39Война в Сирии
Столтенберг поддержал идею создания международной зоны безопасности в Сирии
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Война в СирииВойна в СирииНАТОАнгела МеркельСирияООНВ мире
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