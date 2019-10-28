В Грузии хакеры разместили фото Саакашвили на сайте президента страны

ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. МВД Грузии начало расследовать факт кибератаки на сайт президента Саломе Зурабишвили, на котором была размещена фотографии бывшего главы государства Михаила Саакашвили с надписью I`ll be back ("Я вернусь"), сообщили РИА Новости в министерстве.

Сайт президента был взломан в понедельник, кроме этого атаке подверглись десятки других сайтов, среди них информационные агентства, органы местного самоуправления, суды и другие. На данный момент сайт главы государства не работает.

Фотография Михаила Саакашвили, опубликованная на сайте президента Грузии после кибератаки Фотография Михаила Саакашвили, опубликованная на сайте президента Грузии после кибератаки