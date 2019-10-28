В Грузии хакеры разместили фото Саакашвили на сайте президента страны

ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. МВД Грузии начало расследовать факт кибератаки на сайт президента Саломе Зурабишвили, на котором была размещена фотографии бывшего главы государства Михаила Саакашвили с надписью I`ll be back ("Я вернусь"), сообщили РИА Новости в министерстве.
Сайт президента был взломан в понедельник, кроме этого атаке подверглись десятки других сайтов, среди них информационные агентства, органы местного самоуправления, суды и другие. На данный момент сайт главы государства не работает.
Фотография Михаила Саакашвили, опубликованная на сайте президента Грузии после кибератаки
Фотография Михаила Саакашвили, опубликованная на сайте президента Грузии после кибератаки
"Следственные мероприятия ведутся в интенсивном режиме. Возбуждено уголовное дело по статьям 284 (самовольное проникновение в компьютерную систему) и 286 (посягательство на компьютерные данные или (и) компьютерную систему) УК Грузии", - заявили в пресс-службе МВД.