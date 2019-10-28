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РИА Новости

В Грузии хакеры разместили фото Саакашвили на сайте президента страны

14:34 28.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Михаил Саакашвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. МВД Грузии начало расследовать факт кибератаки на сайт президента Саломе Зурабишвили, на котором была размещена фотографии бывшего главы государства Михаила Саакашвили с надписью I`ll be back ("Я вернусь"), сообщили РИА Новости в министерстве.
Сайт президента был взломан в понедельник, кроме этого атаке подверглись десятки других сайтов, среди них информационные агентства, органы местного самоуправления, суды и другие. На данный момент сайт главы государства не работает.
Фотография Михаила Саакашвили, опубликованная на сайте президента Грузии после кибератаки
Фотография Михаила Саакашвили, опубликованная на сайте президента Грузии после кибератаки
Фотография Михаила Саакашвили, опубликованная на сайте президента Грузии после кибератаки
"Следственные мероприятия ведутся в интенсивном режиме. Возбуждено уголовное дело по статьям 284 (самовольное проникновение в компьютерную систему) и 286 (посягательство на компьютерные данные или (и) компьютерную систему) УК Грузии", - заявили в пресс-службе МВД.
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Саломе ЗурабишвилиМВД ГрузииМихаил СаакашвилиТбилисиГрузияВ мире
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