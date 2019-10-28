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РИА Новости

Местные власти рассказали о семье солдата, застрелившего сослуживцев

14:31 28.10.2019 (обновлено: 15:23 28.10.2019)
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Рамиль Шамсутдинов после задержания
Рамиль Шамсутдинов после задержания
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Представители администрации поселка Вагай Тюменской области рассказали РИА Новости о семье срочника Рамиля Шамсутдинова, арестованного за убийство восьми сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае.

"Характеризуется со всех сторон положительно — и молодой человек, и сама семья. Его брат служит в полиции помощником участкового. Еще один его брат живет в Севастополе. <...> Отец в 2005 году стал пенсионером МВД, потом в МЧС работал, сейчас он не работает. <...> Даже ругательных слов не произносили. Дома — идеальная чистота", — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что отец воспитывал троих сыновей один: мать ушла из семьи еще в 2001 году, контакты с родственниками не поддерживала, а несколько лет назад она умерла.
По словам представителя поселковой администрации, 20-летний Шамсутдинов на службу никогда не жаловался и планировал перейти на контракт.

"Отец документы буквально дня за три (до инцидента. — Прим. ред.) отправил ему заказным письмом. Все документы — и дипломы, все-все, что он просил, именно для службы по контракту. <...> Отец говорил, что (в последнее время в разговоре. — Прим. ред.) не понравился он (сын. — Прим. ред.) ему, голос его, но жаловаться он не жаловался. И куда-то он еще деньги просил переводить — сколько, не знаю. Свою карточку потерял", — сказал собеседник РИА Новости.

Трагедия случилась в пятницу в войсковой части 54160. По данным Минобороны, при смене караула Шамсутдинов открыл огонь из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух. Как заявляли в военном ведомстве, убийство могло произойти на почве нервного срыва и, по предварительным данным, не связано с прохождением службы. В обстоятельствах разбираются Следственный комитет и специальная комиссия во главе с замминистра обороны России Андреем Картаполовым.
Солдата арестовали на два месяца. По статье "Убийство двух и более лиц" молодому человеку грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Поселок Горный
25 октября, 20:38РИА Новости
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Стрельба в военной части в ЗабайкальеСледственный комитет РФТюменская областьЗабайкальский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Довели парня...раз добивал, значит очень сильно довели...значит армия всё та же. Видимо безвыходное положение было, молчал, жаловаться бесполезно, зачмырят ещё больше.
28 октября, 15:38
André Festau
68002116
Это не оправдывает того что он совершил ... Армия в России хорошая а от таких случаев ни одна страна не застрахована
28 октября, 15:55
Небесный Гром
46201034
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