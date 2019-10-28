Местные власти рассказали о семье солдата, застрелившего сослуживцев

"Отец документы буквально дня за три (до инцидента. — Прим. ред.) отправил ему заказным письмом. Все документы — и дипломы, все-все, что он просил, именно для службы по контракту. <...> Отец говорил, что (в последнее время в разговоре. — Прим. ред.) не понравился он (сын. — Прим. ред.) ему, голос его, но жаловаться он не жаловался. И куда-то он еще деньги просил переводить — сколько, не знаю. Свою карточку потерял", — сказал собеседник РИА Новости.