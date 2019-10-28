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РИА Новости
Культура

Стивен Кинг прокомментировал первые отзывы на сиквел "Сияния"

14:42 28.10.2019
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© AP Photo / Elise Amendola, FileАмериканский писатель Стивен Кинг
Американский писатель Стивен Кинг
© AP Photo / Elise Amendola, File
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Стивен Кинг отреагировал на появившиеся в Сети первые отзывы о фильме "Доктор сон", снятом по его книге, ставшей продолжением романа "Сияние", сообщает Screenrant.
Картину "Сияние" часто называют лучшим хоррором, поэтому перед режиссером сиквела Майком Флэнаганом изначально стояла непростая задача. Лента еще не вышла в широкий прокат, но киностудия сняла запрет на публикацию рецензий в социальных сетях. И стали появляться позитивные отзывы. Особо зрители отмечают игру МакГрегора и Ребекки Фергюсон.
Прочитав эти комментарии, Кинг написал в Твиттере: "Первые реакции на "Доктор Сон" — не что иное, как чистый восторг. Я очень рад за Майка Флэнагана и весь актерский состав".
Роман, легший в основу сюжета картины, был опубликован в 2013 году. Но его экранизацией киностудия Warner Bros. занялась только пять лет спустя.
В фильме идет речь о выросшем Дэнни Торренсе, который защищает девочку от группы охотников за одаренными детьми.
Мировая премьера картина состоится 31 октября, в России она выйдет на большие экраны седьмого ноября.
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