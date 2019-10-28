"2049 - DiorSHOW", автор - британец Джонатан Ноулз (Jonathan Knowles). Фото макияжа в футуристическом стиле сделано для журнала Luxure.
"2049 - DiorSHOW", автор - британец Джонатан Ноулз (Jonathan Knowles). Фото макияжа в футуристическом стиле сделано для журнала Luxure.
На фото - одна из "детских площадок" россиянина Евгения Стецко, который снимал их в Москве при помощи квадрокоптера.
На фото - одна из "детских площадок" россиянина Евгения Стецко, который снимал их в Москве при помощи квадрокоптера.
"Исландия" Тома Патта (Tom Putt). Австралийский фотограф сделал серию красочных снимков на юго-востоке Исландии в мае прошлого года.
"Исландия" Тома Патта (Tom Putt). Австралийский фотограф сделал серию красочных снимков на юго-востоке Исландии в мае прошлого года.
"Смертельное пламя" К. М. Асад (K M Asad) запечатлел в бангладешской Дакке, где из-за отсутствия предупредительных мер регулярно случаются пожары. На фото - одна из жертв очередного возгорания.
"Смертельное пламя" К. М. Асад (K M Asad) запечатлел в бангладешской Дакке, где из-за отсутствия предупредительных мер регулярно случаются пожары. На фото - одна из жертв очередного возгорания.
Американец Джеймс Ритчи (James Ritchie) подготовил серию ночных снимков, где игра со светом оставляет зрителям право на свою собственную интерпретацию.
Американец Джеймс Ритчи (James Ritchie) подготовил серию ночных снимков, где игра со светом оставляет зрителям право на свою собственную интерпретацию.
Работа победителя International Photography Awards 2019 Джоуи Л. (Joey L.). С 2015 года американец фотографирует курдов, борющихся с террористами в Ираке и Сирии. Среди его работ представлены как портреты, так и снимки с места боев.
Работа победителя International Photography Awards 2019 Джоуи Л. (Joey L.). С 2015 года американец фотографирует курдов, борющихся с террористами в Ираке и Сирии. Среди его работ представлены как портреты, так и снимки с места боев.
"Знакомство с Софи" - серия фотографий Снежаны фон Будинген (Snezhana Von Büdingen), в которой рассказывается о жизни девушки с синдромом Дауна и ее первых отношениях.
"Знакомство с Софи" - серия фотографий Снежаны фон Будинген (Snezhana Von Büdingen), в которой рассказывается о жизни девушки с синдромом Дауна и ее первых отношениях.
Кохей Уэно (Kohei Ueno) в своей серии фотографий отразил спокойствие и медитативность такого экстремального спорта как фридайвинг.
Кохей Уэно (Kohei Ueno) в своей серии фотографий отразил спокойствие и медитативность такого экстремального спорта как фридайвинг.
Серия работ Сандро Миллера (Sandro Miller) посвящена проблемам, с которыми сталкиваются трансгендеры в Африке.
Серия работ Сандро Миллера (Sandro Miller) посвящена проблемам, с которыми сталкиваются трансгендеры в Африке.
Россиянин Евгений Стецко (Evgeny Stetsko) стал победителем конкурса благодаря серии автопортретов, которая запечатлела историю его победы над обнаруженным у него раком легких.
Россиянин Евгений Стецко (Evgeny Stetsko) стал победителем конкурса благодаря серии автопортретов, которая запечатлела историю его победы над обнаруженным у него раком легких.
Коллажи Дэвида Нокса (David Knox) представляют собой фантазии на тему загробного мира американского Юга в середине XIX века.
Коллажи Дэвида Нокса (David Knox) представляют собой фантазии на тему загробного мира американского Юга в середине XIX века.
Видео Жана Берара (Jean Bérard) посвящено программе "Реабилитация без боли", которая используют собак в качестве помощников для детей и молодежи с тяжелыми множественными нарушениями развития.
Видео Жана Берара (Jean Bérard) посвящено программе "Реабилитация без боли", которая используют собак в качестве помощников для детей и молодежи с тяжелыми множественными нарушениями развития.