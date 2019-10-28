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РИА Новости

International Photography Awards 2019

19:15 28.10.2019 (обновлено: 23:55 28.10.2019)
2973
Жюри одного из самых известных международных фотоконкурсов Sony World Photography Awards определило победителей. Лучшие снимки конкурсантов — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Jonathan Knowles/ IPA 2019

"2049 - DiorSHOW", автор - британец Джонатан Ноулз (Jonathan Knowles). Фото макияжа в футуристическом стиле сделано для журнала Luxure.

Jonathan Knowles. Работа победителя международного фотоконкурса International Photography Awards 2019
1 из 12

"2049 - DiorSHOW", автор - британец Джонатан Ноулз (Jonathan Knowles). Фото макияжа в футуристическом стиле сделано для журнала Luxure.

© Фото : Jonathan Knowles/ IPA 2019
© Фото : Evgeny Stetsko/ IPA 2019

На фото - одна из "детских площадок" россиянина Евгения Стецко, который снимал их в Москве при помощи квадрокоптера.

Evgeny Stetsko. Работа победителя международного фотоконкурса International Photography Awards 2019
2 из 12

На фото - одна из "детских площадок" россиянина Евгения Стецко, который снимал их в Москве при помощи квадрокоптера.

© Фото : Evgeny Stetsko/ IPA 2019
© Фото : Tom Putt/ IPA 2019

"Исландия" Тома Патта (Tom Putt). Австралийский фотограф сделал серию красочных снимков на юго-востоке Исландии в мае прошлого года.

Tom Putt. Работа победителя международного фотоконкурса International Photography Awards 2019
3 из 12

"Исландия" Тома Патта (Tom Putt). Австралийский фотограф сделал серию красочных снимков на юго-востоке Исландии в мае прошлого года.

© Фото : Tom Putt/ IPA 2019
© K M Asad/ IPA 2019

"Смертельное пламя" К. М. Асад (K M Asad) запечатлел в бангладешской Дакке, где из-за отсутствия предупредительных мер регулярно случаются пожары. На фото - одна из жертв очередного возгорания.

K M Asad. Работа победителя международного фотоконкурса International Photography Awards 2019
4 из 12

"Смертельное пламя" К. М. Асад (K M Asad) запечатлел в бангладешской Дакке, где из-за отсутствия предупредительных мер регулярно случаются пожары. На фото - одна из жертв очередного возгорания.

© K M Asad/ IPA 2019
© James Ritchie/ IPA 2019

Американец Джеймс Ритчи (James Ritchie) подготовил серию ночных снимков, где игра со светом оставляет зрителям право на свою собственную интерпретацию.

James Ritchie. Работа победителя международного фотоконкурса International Photography Awards 2019
5 из 12

Американец Джеймс Ритчи (James Ritchie) подготовил серию ночных снимков, где игра со светом оставляет зрителям право на свою собственную интерпретацию.

© James Ritchie/ IPA 2019
© Фото : Joey L/ IPA 2019

Работа победителя International Photography Awards 2019 Джоуи Л. (Joey L.). С 2015 года американец фотографирует курдов, борющихся с террористами в Ираке и Сирии. Среди его работ представлены как портреты, так и снимки с места боев.

Joey L. Работа победителя международного фотоконкурса International Photography Awards 2019
6 из 12

Работа победителя International Photography Awards 2019 Джоуи Л. (Joey L.). С 2015 года американец фотографирует курдов, борющихся с террористами в Ираке и Сирии. Среди его работ представлены как портреты, так и снимки с места боев.

© Фото : Joey L/ IPA 2019
© Фото : Snezhana Von Büdingen/ IPA 2019

"Знакомство с Софи" - серия фотографий Снежаны фон Будинген (Snezhana Von Büdingen), в которой рассказывается о жизни девушки с синдромом Дауна и ее первых отношениях.

Snezhana Von Büdingen. Работа победителя международного фотоконкурса International Photography Awards 2019
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"Знакомство с Софи" - серия фотографий Снежаны фон Будинген (Snezhana Von Büdingen), в которой рассказывается о жизни девушки с синдромом Дауна и ее первых отношениях.

© Фото : Snezhana Von Büdingen/ IPA 2019
© Фото : Kohei Ueno/ IPA 2019

Кохей Уэно (Kohei Ueno) в своей серии фотографий отразил спокойствие и медитативность такого экстремального спорта как фридайвинг.

Kohei Ueno. Работа победителя международного фотоконкурса International Photography Awards 2019
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Кохей Уэно (Kohei Ueno) в своей серии фотографий отразил спокойствие и медитативность такого экстремального спорта как фридайвинг.

© Фото : Kohei Ueno/ IPA 2019
© Фото : Sandro Miller/ IPA 2019

Серия работ Сандро Миллера (Sandro Miller) посвящена проблемам, с которыми сталкиваются трансгендеры в Африке.

Sandro Miller. Работа победителя международного фотоконкурса International Photography Awards 2019
9 из 12

Серия работ Сандро Миллера (Sandro Miller) посвящена проблемам, с которыми сталкиваются трансгендеры в Африке.

© Фото : Sandro Miller/ IPA 2019
© Фото : Evgeny Stetsko/ IPA 2019

Россиянин Евгений Стецко (Evgeny Stetsko) стал победителем конкурса благодаря серии автопортретов, которая запечатлела историю его победы над обнаруженным у него раком легких.

Evgeny Stetsko. Работа победителя международного фотоконкурса International Photography Awards 2019
10 из 12

Россиянин Евгений Стецко (Evgeny Stetsko) стал победителем конкурса благодаря серии автопортретов, которая запечатлела историю его победы над обнаруженным у него раком легких.

© Фото : Evgeny Stetsko/ IPA 2019
© Фото : David Knox/ IPA 2019

Коллажи Дэвида Нокса (David Knox) представляют собой фантазии на тему загробного мира американского Юга в середине XIX века.

David Knox. Работа победителя международного фотоконкурса International Photography Awards 2019
11 из 12

Коллажи Дэвида Нокса (David Knox) представляют собой фантазии на тему загробного мира американского Юга в середине XIX века.

© Фото : David Knox/ IPA 2019
© Фото : Jean Bérard/ IPA

Видео Жана Берара (Jean Bérard) посвящено программе "Реабилитация без боли", которая используют собак в качестве помощников для детей и молодежи с тяжелыми множественными нарушениями развития.

Jean Bérard. Работа победителя международного фотоконкурса International Photography Awards 2019
12 из 12

Видео Жана Берара (Jean Bérard) посвящено программе "Реабилитация без боли", которая используют собак в качестве помощников для детей и молодежи с тяжелыми множественными нарушениями развития.

© Фото : Jean Bérard/ IPA
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