Белоруссия усилит охрану границы с Литвой из-за размещения танков США

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Белоруссия предпримет ряд мер по реагированию на размещение бронетанковой техники США в Литве недалеко от белорусской границы и проведение учений НАТО Defender Europe весной 2020 года, в том числе усилит охрану белорусско-литовской границы, сообщил министр обороны Андрей Равков.

На прошлой неделе Лукашенко поручил разработать план мероприятий по адекватному реагированию на размещение в Литве в непосредственной близости у госграницы бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США. В понедельник состоялся доклад президенту о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для Белоруссии, а также предложениях по реагированию. В мероприятии приняли участие госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась, министр обороны Равков и начальник главного разведывательного управления - замначальника Генштаба вооруженных сил Павел Тихонов.

"В рамках военной составляющей во время работы с главой государства был принят ряд решений, которые позволят нам нарастить усилия по адекватному реагированию на действия группировки на соседней территории. Это будут меры по контролю за вооружениями, отправке инспекционных групп на сопредельную территорию, усилению задач разведки", - сказал Равков после доклада главе государства о военно-политической обстановке. Его слова приводит Sputnik Беларусь

Также, по информации министра, "будут приняты меры по усилению белорусской государственной границы, увеличена численность сухопутного контингента на литовском направлении". Кроме военной составляющей, предпринимается ряд информационных и дипломатических мер, добавил он. Это, по словам министра обороны, позволит остро поставить вопрос о присутствии войск НАТО вблизи белорусской границы.

Равков отметил, что "в рамках реагирования на эти мероприятия (размещение танков США в Литве и учения НАТО весной 2020 года - ред.) будут проводиться частные тактические действия на данном направлении ракетными войсками, артиллерией, авиацией, мотострелками, десантниками, совместные действия с пограничниками". "Мероприятий достаточно - и плановых, и тех, которые утверждены сегодня главой государства на совещании", - добавил глава Минобороны.

По его словам, "эти меры абсолютно адекватны тем мероприятиям, которые проводятся на соседней территории". "Они позволят нам реагировать и держать на постоянном контроле эту ситуацию и обстановку... Что касается общественности, как международной, так и белорусской, она должна знать, что вооруженные силы, занимаясь в плановом порядке своей повседневной деятельностью, смогут обеспечить мирный труд и защиту нашего народа", - подчеркнул Равков.

Министр также обратил внимание, что за последние годы группировка НАТО в соседних с Белоруссией странах выросла в несколько раз. "С 2014 года и 2017 года соответственно операции "Атлантическая решимость" и "Усиленное передовое присутствие", которые проводит НАТО в основном из-за противостояния с Российской Федерацией, позволили усилить эту группировку, находящуюся на сопредельной территории стран Балтии, Польши, в 13 раз - где-то с 550 до 7,3 тысячи человек. Плюс наращиваются и материальные средства, техника, боеприпасы", - констатировал он.

Анализируя ситуацию с размещением американских танков на полигоне возле литовского города Пабраде, инфраструктура которого подготовлена для проведения различных учений с этой группировкой, министр предположил, что "это делалось длительное время именно для усиления натовского присутствия на сопредельной территории". Касаясь учений НАТО Defender Europe, Равков обратил внимание на увеличение контингента, а также на длительность его пребывания.