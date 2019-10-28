Лукашенко предупредил Литву об асимметричном ответе в случае агрессии

"А литовцы должны понимать, что адекватные ответы - это одно. Но у нас достаточно сил и средств для того, что ответить асимметрично, как сегодня принято у политиков говорить", - приводит слова Лукашенко официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.

Данное заявление прозвучало во время доклада президенту о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для Белоруссии, а также предложения по реагированию. В мероприятии приняли участие госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась, министр обороны Андрей Равков и начальник главного разведывательного управления - замначальника генерального штаба вооруженных сил Павел Тихонов.

Литовских политиков и руководство Литвы Лукашенко предупредил, что рассматриваются разные варианты ответов не только на переброску вооруженных сил США, но и на среднее и дальнее будущее. "Среднесрочное будущее - это их учения (учения под командованием США пройдут весной недалеко от Белоруссии - ред.). Прежде всего это вам поручение - военным - подготовиться к их учениям. Они проводят свои учения - мы, к примеру, реагируя на это, проводим свои учения или еще что-то. Это вы мне сегодня доложите", - сказал президент.