В Кремле не получали письма в поддержку экс-главы "Мемориала" в Карелии

"Мы видели, действительно, в СМИ сообщения на этот счет, но мне нечего сказать пока, пока мы не получали самого этого письма, и я ничего не могу вам сказать на этот счет. Опять же, это не вопрос администрации президента", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о письме в поддержку Дмитриева, которое подписали более 200 деятелей культуры и искусства.