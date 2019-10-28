В Кремле не получали письма в поддержку экс-главы "Мемориала" в Карелии

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Кремле пока не получали письма в поддержку экс-главы карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видели, действительно, в СМИ сообщения на этот счет, но мне нечего сказать пока, пока мы не получали самого этого письма, и я ничего не могу вам сказать на этот счет. Опять же, это не вопрос администрации президента", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о письме в поддержку Дмитриева, которое подписали более 200 деятелей культуры и искусства.
Дмитриев обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери, а также изготовлением порнографических материалов и незаконном хранении основной части одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была самодельно изменена.