В Кремле не стали комментировать смерть советского диссидента Буковского

"Нет, я никак не мог бы это прокомментировать, у нас нет никаких комментариев на этот счет", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о комментариях по поводу кончины Буковского.

Буковский был одним из основателей диссидентского движения в СССР, в советское время провел более десяти лет в заключении и на принудительном лечении. В 1976 году советское правительство обменяло его на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана, с тех пор Буковский жил в Британии.