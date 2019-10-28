В Кремле не стали комментировать смерть советского диссидента Буковского

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать уход из жизни бывшего советского диссидента Владимира Буковского.
"Нет, я никак не мог бы это прокомментировать, у нас нет никаких комментариев на этот счет", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о комментариях по поводу кончины Буковского.
Бывший советский диссидент Владимир Буковский скончался в воскресенье вечером в Кембридже от остановки сердца в возрасте 76 лет.
Буковский был одним из основателей диссидентского движения в СССР, в советское время провел более десяти лет в заключении и на принудительном лечении. В 1976 году советское правительство обменяло его на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана, с тех пор Буковский жил в Британии.
30 декабря 2017, 07:18РИА НовостиБиография Владимира Буковского