В Кремле прокомментировали идею о референдуме по вопросу эвтаназии

"В Кремле нет никакой позиции по этой теме. Мне не известно о каких-то сформулированных рекомендациях, которые поступали бы от правительства на этот счет. Здесь нет каких-либо сформулированных позиций", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля позиция по вопросу о том, стоит ли проводить референдум.