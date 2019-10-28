В Кремле прокомментировали идею о референдуме по вопросу эвтаназии

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Кремле нет позиции по поводу проведения референдума для решения вопроса о разрешении эвтаназии в России, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о том, что вопрос о разрешении эвтаназии в России должно решать само население, она также отметила, что в разных странах вопрос разрешения эвтаназии решается референдумом.
"В Кремле нет никакой позиции по этой теме. Мне не известно о каких-то сформулированных рекомендациях, которые поступали бы от правительства на этот счет. Здесь нет каких-либо сформулированных позиций", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля позиция по вопросу о том, стоит ли проводить референдум.