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РИА Новости

В Кремле прокомментировали идею о референдуме по вопросу эвтаназии

13:55 28.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Кремле нет позиции по поводу проведения референдума для решения вопроса о разрешении эвтаназии в России, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о том, что вопрос о разрешении эвтаназии в России должно решать само население, она также отметила, что в разных странах вопрос разрешения эвтаназии решается референдумом.
"В Кремле нет никакой позиции по этой теме. Мне не известно о каких-то сформулированных рекомендациях, которые поступали бы от правительства на этот счет. Здесь нет каких-либо сформулированных позиций", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля позиция по вопросу о том, стоит ли проводить референдум.
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Министерство здравоохранения РФВероника СкворцоваДмитрий ПесковРоссияОбщество
Популярные комментарии
Эвтаназия нужна
28 октября, 14:14
nnadinbelokon
39001113
ну если медицина не в силах,то эвтаназия нужна!
28 октября, 14:36
ViDyawuyVdal' Госдепов
20000110
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