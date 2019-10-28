Интересы стран БРИКС в будущем будут все больше расходиться, заявил эксперт

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Интересы стран БРИКС в будущем будут все больше расходиться - Индия и Китай, и раньше опережавшие "соседей" по группе по темпам экономического роста, в долгосрочной перспективе только увеличат отрыв. Такое мнение высказал РИА Новости доцент кафедры экономической теории им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев.
Рейтинговое агентство S&P в своем обзоре на минувшей неделе писало, что объединять Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР в единую группу (БРИКС) больше не имеет смысла из-за существенного расхождения в темпах роста экономик этих стран.
"К сожалению для нас, в данном случае можно согласиться с агентством S&P. Вспомним, что термин BRIC был впервые введен в оборот в 2001 году, ЮАР ввели в группу позже. Тогда у Бразилии, России, Индии и Китая как группы крупнейших развивающихся стран виделись очень, очень хорошие перспективы экономического роста", - отметил Ермолаев.
Он также напомнил, что в период 2001-2010 годов ВВП Бразилии рос в среднем на 3,7% в год, России - на 4,8%, Индии - на 7,5%, Китая - на 10,5%, а ЮАР - на 3,5%. "Можно заметить, что даже в этом десятилетии страны BRICS очень сильно различались по скорости экономического роста", - добавил эксперт, подчеркнув, что в период 2011-2019 годов наблюдалась примерно такая же ситуация.
Согласно последнему прогнозу МВФ, экономики Китая и Индии в 2019 году вырастут на 6,1%, тогда как в России рост будет на уровне 1,1%, в Бразилии - 0,9%, а в ЮАР - 0,7%. В 2020 году экономика Индии вырастет на 7%, Китая - на 5,8%, прогнозы МВФ по России, Бразилии и ЮАР вновь гораздо скромнее - 1,9%, 2% и 1,1% соответственно.
"В долгосрочных прогнозах Индия и Китай будут существенно опережать по темпам роста других членов группы. Поэтому неизбежно интересы стран BRICS будут все больше расходиться. Например, Китай будет все сильнее заинтересован, чтобы Россия поставляла все больше сырья на его рынок, но не составляла конкуренцию на рынках готовой продукции", - подытожил эксперт.