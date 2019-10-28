Интересы стран БРИКС в будущем будут все больше расходиться, заявил эксперт

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Интересы стран БРИКС в будущем будут все больше расходиться - Индия и Китай, и раньше опережавшие "соседей" по группе по темпам экономического роста, в долгосрочной перспективе только увеличат отрыв. Такое мнение высказал РИА Новости доцент кафедры экономической теории им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев.

Рейтинговое агентство S&P в своем обзоре на минувшей неделе писало, что объединять Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР в единую группу (БРИКС) больше не имеет смысла из-за существенного расхождения в темпах роста экономик этих стран.

"К сожалению для нас, в данном случае можно согласиться с агентством S&P. Вспомним, что термин BRIC был впервые введен в оборот в 2001 году, ЮАР ввели в группу позже. Тогда у Бразилии, России, Индии и Китая как группы крупнейших развивающихся стран виделись очень, очень хорошие перспективы экономического роста", - отметил Ермолаев.

Он также напомнил, что в период 2001-2010 годов ВВП Бразилии рос в среднем на 3,7% в год, России - на 4,8%, Индии - на 7,5%, Китая - на 10,5%, а ЮАР - на 3,5%. "Можно заметить, что даже в этом десятилетии страны BRICS очень сильно различались по скорости экономического роста", - добавил эксперт, подчеркнув, что в период 2011-2019 годов наблюдалась примерно такая же ситуация.

Согласно последнему прогнозу МВФ, экономики Китая и Индии в 2019 году вырастут на 6,1%, тогда как в России рост будет на уровне 1,1%, в Бразилии - 0,9%, а в ЮАР - 0,7%. В 2020 году экономика Индии вырастет на 7%, Китая - на 5,8%, прогнозы МВФ по России, Бразилии и ЮАР вновь гораздо скромнее - 1,9%, 2% и 1,1% соответственно.