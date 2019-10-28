В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Кремле внимательно следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое на Донбассе, диалоги там высветили наличие проблем и то, от кого они исходят, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, мы следили (за визитом Зеленского в Золотое), следили с большим вниманием. Некоторые диалоги, которые имели место, они, собственно, во весь рост выявили те проблемы, которые есть, и показали первоисточник этих проблем. Поэтому мы надеемся, что по мере того, как, собственно, президент Украины заставит вот эти подразделения выполнять собственные приказы, тогда уже можно говорить о подготовке к разведению, что, в свою очередь, является важной составной частью подготовки к проведению саммита", – сказал Песков журналистам.
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Накануне Зеленский прибыл в поселок Золотое, чтобы обсудить с военными отвод войск. По словам президента Украины, жители Золотого указали ему на дом, в котором поселились вооруженные люди, после чего президент решил пообщаться с ними.
На YouTube также опубликовано видео, где запечатлен визит Зеленского в Золотое. На видео зафиксирован его разговор с одним из добровольцев, который просит главу государства встретиться с людьми, выходившими на акции протеста против "формулы Штайнмайера".