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РИА Новости

В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое

13:47 28.10.2019 (обновлено: 13:50 28.10.2019)
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© Фото : сраница Владимира Зеленского в FacebookПрезидент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
© Фото : сраница Владимира Зеленского в Facebook
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Кремле внимательно следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое на Донбассе, диалоги там высветили наличие проблем и то, от кого они исходят, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, мы следили (за визитом Зеленского в Золотое), следили с большим вниманием. Некоторые диалоги, которые имели место, они, собственно, во весь рост выявили те проблемы, которые есть, и показали первоисточник этих проблем. Поэтому мы надеемся, что по мере того, как, собственно, президент Украины заставит вот эти подразделения выполнять собственные приказы, тогда уже можно говорить о подготовке к разведению, что, в свою очередь, является важной составной частью подготовки к проведению саммита", – сказал Песков журналистам.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
27 октября, 20:16РИА Новости
Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины
Накануне Зеленский прибыл в поселок Золотое, чтобы обсудить с военными отвод войск. По словам президента Украины, жители Золотого указали ему на дом, в котором поселились вооруженные люди, после чего президент решил пообщаться с ними.
На YouTube также опубликовано видео, где запечатлен визит Зеленского в Золотое. На видео зафиксирован его разговор с одним из добровольцев, который просит главу государства встретиться с людьми, выходившими на акции протеста против "формулы Штайнмайера".
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УкраинаДонбассВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковРоссияВ мире
Популярные комментарии
В любом государстве мира такого диалога никогда бы не состоялось. Такой диалог возможен только там, где нет никакого государства, (ну и президента тоже)...
28 октября, 17:09
Константин Иванов
1601001
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