В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое

"Безусловно, мы следили (за визитом Зеленского в Золотое), следили с большим вниманием. Некоторые диалоги, которые имели место, они, собственно, во весь рост выявили те проблемы, которые есть, и показали первоисточник этих проблем. Поэтому мы надеемся, что по мере того, как, собственно, президент Украины заставит вот эти подразделения выполнять собственные приказы, тогда уже можно говорить о подготовке к разведению, что, в свою очередь, является важной составной частью подготовки к проведению саммита", – сказал Песков журналистам.