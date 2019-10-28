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РИА Новости

В Краснодаре судью лишили полномочий за решение дел "за вознаграждение"

13:41 28.10.2019 (обновлено: 13:42 28.10.2019)
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© Flickr / Diane M. ByrneСудейский молоток
Судейский молоток
© Flickr / Diane M. Byrne
КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Судья из Краснодара по итогам проверки, инициированной ФСБ, досрочно лишён полномочий за принятие решений "за незаконное денежное вознаграждение", сообщают Квалификационная коллегия судей Краснодарского края и пресс-служба краевого суда.
"По результатам проверки доводов обращения заместителя начальника УФСБ России по Краснодарскому краю на действия судьи Советского районного суда г. Краснодара Цыкалова Д.А., судья Цыкалов Д.А. привлечен к дисциплинарной ответственности и на него наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением пятого квалификационного класса", - говорится в сообщении на сайте квалификационной коллегии.
По данным Краснодарского краевого суда, в ходе проверки "была установлена его причастность к принятию не процессуальных судебных решений, или судебных актов, в том числе за незаконное денежное вознаграждение". В сообщении говорится, что анализ материалов свидетельствует "о систематическом халатном отношении к исполнению своих должностных обязанностей со стороны судьи Цыкалова Д.А.". По данным пресс-службы, следствием такого отношения явилась волокита при рассмотрении дел, создание препятствий в доступе к правосудию.
Молоток судьи
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В конце марта "Коммерсант" со ссылкой на неназванный источник писал о фиксации факта получения взятки судьей Цыкаловым. По данным источника издания, некий посредник, работающий в области страховых услуг, предложил передать судье незаконное вознаграждение, на что тот якобы согласился. Как сообщил РИА Новости источник в оперативных службах региона, "мероприятия в отношении Цыкалова по передаче денег за так называемые "страховые" дела проводились сотрудниками ФСБ". После этого в пресс-службе Советского суда заявили, что судья Цыкалов ушёл на больничный.
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Краснодарский краевой судКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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