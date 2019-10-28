В Краснодаре судью лишили полномочий за решение дел "за вознаграждение"

"По результатам проверки доводов обращения заместителя начальника УФСБ России по Краснодарскому краю на действия судьи Советского районного суда г. Краснодара Цыкалова Д.А., судья Цыкалов Д.А. привлечен к дисциплинарной ответственности и на него наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением пятого квалификационного класса", - говорится в сообщении на сайте квалификационной коллегии.

По данным Краснодарского краевого суда, в ходе проверки "была установлена его причастность к принятию не процессуальных судебных решений, или судебных актов, в том числе за незаконное денежное вознаграждение". В сообщении говорится, что анализ материалов свидетельствует "о систематическом халатном отношении к исполнению своих должностных обязанностей со стороны судьи Цыкалова Д.А.". По данным пресс-службы, следствием такого отношения явилась волокита при рассмотрении дел, создание препятствий в доступе к правосудию.