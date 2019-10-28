Работу аэропорта "Киев" приостановили из-за сообщения о минировании

КИЕВ, 28 окт – РИА Новости. Полиция эвакуирует пассажиров аэропорта "Киев" (Жуляны) из-за сообщения о минировании, на месте работают кинологи и взрывотехники, сообщила представитель пресс-службы аэропорта Галина Богданенко.
"Полиция получила сообщение о минировании. Из терминала аэропорта эвакуируют пассажиров, ожидающих рейс и проходящих регистрацию, а также пассажиров, которые прилетели", - заявила Богданенко в эфире телеканал "Прямой".
По ее словам, идет проверка здания и территории аэропорта на наличие взрывоопасных предметов. "В здание никто в это время не заходит. Сейчас идет проверка, работают кинологи и взрывотехники. Задержка рейсов будет от 15 до 40 минут. В целом это (проверка - ред.) будет продолжаться где-то час-полтора", - отметила она.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.