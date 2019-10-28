Работу аэропорта "Киев" приостановили из-за сообщения о минировании

По ее словам, идет проверка здания и территории аэропорта на наличие взрывоопасных предметов. "В здание никто в это время не заходит. Сейчас идет проверка, работают кинологи и взрывотехники. Задержка рейсов будет от 15 до 40 минут. В целом это (проверка - ред.) будет продолжаться где-то час-полтора", - отметила она.