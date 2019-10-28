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РИА Новости

Писатель Захар Прилепин создаст новое общественное движение "За Правду"

13:40 28.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПисатель и общественно-политический деятель Захар Прилепин
Писатель и общественно-политический деятель Захар Прилепин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Писатель и общественный деятель Захар Прилепин анонсировал создание нового общественного движения "За Правду". Планируется, что в число его сторонников войдет ряд известных общественных организаций и деятелей общественно-политической жизни, культуры и искусства, объединенных общими взглядами и убеждениями. Движение "За Правду" будет действовать в большинстве регионов России.
Писатель Захар Прилепин
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"Общественное движение "За Правду" – это ответ на сформировавшийся запрос гражданского общества России, которое готово к самоуправлению и не желает, чтобы им манипулировали. Движение "За Правду" поможет каждому проявить свою гражданскую позицию и фактически вернет политику людям", – говорится в анонсе пресс-конференции, посвященной созданию движения.
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Захар ПрилепинРоссияОбщество
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