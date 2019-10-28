Писатель Захар Прилепин создаст новое общественное движение "За Правду"

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Писатель и общественный деятель Захар Прилепин анонсировал создание нового общественного движения "За Правду". Планируется, что в число его сторонников войдет ряд известных общественных организаций и деятелей общественно-политической жизни, культуры и искусства, объединенных общими взглядами и убеждениями. Движение "За Правду" будет действовать в большинстве регионов России.

"Общественное движение "За Правду" – это ответ на сформировавшийся запрос гражданского общества России, которое готово к самоуправлению и не желает, чтобы им манипулировали. Движение "За Правду" поможет каждому проявить свою гражданскую позицию и фактически вернет политику людям", – говорится в анонсе пресс-конференции, посвященной созданию движения.