Священника удивила реакция на богослужения в теплице в Вологде

Молебен с акафистом святителю Спиридону Тримифунтскому в Вологде, на участке, выделенном для строительства храма

Молебен с акафистом святителю Спиридону Тримифунтскому в Вологде, на участке, выделенном для строительства храма

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Иерей Никита Горбик, настоятель строящегося в Вологде храма святителя Спиридона Тримифунтского, сообщил РИА Новости, что удивлен общественным резонансом вокруг богослужений в теплице на месте стройки.

Ранее в ряде СМИ и социальных сетях появилась информация, что на месте стройки храма святителя Спиридона Тримифунтского на улице Возрождения в Вологде сооружена теплица, где молятся прихожане, а также временно совершаются таинства венчания и крещения.

"Честно говоря, я удивлен. И если говорить о различных сторонах общественного резонанса, то информация о том, что в теплице якобы совершаются таинства, не соответствует действительности. Молебен на месте строительства храма – это давняя христианская традиция", - сказал Горбик.

Он добавил, что на молебны в теплице собираются, в среднем, около 30 прихожан, и это временное сооружение с деревянным полом площадью около 24 квадратных метров позволяет защитить их от непогоды. "Это намного лучше, чем на улице", - отметил священник.