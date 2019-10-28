Бойко предложил Раде поддержать отвод сил в Донбассе

КИЕВ, 28 окт - РИА Новости. Сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной раде Украины Юрий Бойко предлагает парламенту принять постановление о поддержке отвода сил на линии разграничения в Донбассе.

"У меня к вам предложение, господин спикер, и к главе фракции "Слуга народа" принять проект постановления, в котором парламент поддерживает разведение войск и парламент должен за нее проголосовать. Это будет политическая позиция всего парламента и даст возможность поддержать усилия власти по миру", - сказал Бойко во время заседания согласительного совета парламентских фракций в понедельник.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.