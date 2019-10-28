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РИА Новости

Бойко предложил Раде поддержать отвод сил в Донбассе

13:36 28.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЮрий Бойко
Юрий Бойко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Юрий Бойко. Архивное фото
КИЕВ, 28 окт - РИА Новости. Сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной раде Украины Юрий Бойко предлагает парламенту принять постановление о поддержке отвода сил на линии разграничения в Донбассе.
"У меня к вам предложение, господин спикер, и к главе фракции "Слуга народа" принять проект постановления, в котором парламент поддерживает разведение войск и парламент должен за нее проголосовать. Это будет политическая позиция всего парламента и даст возможность поддержать усилия власти по миру", - сказал Бойко во время заседания согласительного совета парламентских фракций в понедельник.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
26 октября, 19:30РИА Новости
Зеленский заявил о готовности искать взаимопонимание с жителями Донбасса
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Вчера, 11:32РИА Новости
Националисты диктуют условия Зеленскому, заявил глава ЛНР
Согласованная контактной группой в Минске "формула Штайнмайера" определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После согласования формулы на Украине прошли митинги ее противников. Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, но призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛНРДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЮрий БойкоВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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