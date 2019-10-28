Экс-глава СВР рассказал, как Примаков избавлял российскую разведку от мифов

Вице-президент Российского совета по международным делам Вячеслав Трубников на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН, посвященное 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова

Вице-президент Российского совета по международным делам Вячеслав Трубников на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН, посвященное 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Евгений Примаков в свою бытность директором Службы внешней разведки РФ сумел сделать эту спецслужбу достаточно открытой для общества, что помогло преодолеть "безумные мифы" о якобы репрессивном характере работы разведки, рассказал преемник Примакова на посту главы СВР, генерал армии, Герой России Вячеслав Трубников.

"Евгений Максимович сделал так, что разведка стала понятной многим, кто имел о ней абсолютно превратное представление", - сказал Трубников в понедельник, выступая на заседании ученого совета Института мировой экономики и международных отношений, посвященном 90-летию со дня рождения Примакова.

"Вместе с Евгением Максимовичем нам приходилось вести непростые бои со средствами массовой информации, очищая разведку от иногда безумных мифов", - отметил Трубников.

Он рассказал о двух "очень ярких" случаях на эту тему. Однажды по случаю Международного женского дня 8 марта планировалось пригласить "очень видную, замечательную актрису" выступить перед женской частью коллектива СВР, вспоминал Трубников. "Но она отказалась идти в "казематы КГБ", считая этим разведку", - сказал он.

Второй эпизод был связан с поисками так называемого "золота партии". По словам Трубникова, тогда в СВР приехали "два десятка следователей со всей территории России", люди из глубинки, среди них не было сотрудников из Москвы или Санкт-Петербурга. "Вы не представляете, какое мнение у них было о разведке. В течение недели они приносили судочки с едой, боясь, что их могут отравить", - рассказал Трубников.

"Уже потом, когда мы подводили итоги их работы, и когда руководитель этой группы дал высочайшую оценку роли разведки в сохранении принципиальных позиций, "чистых рук", только тогда он почувствовал, что может откровенно сказать: "Мы были идиотами, когда считали вас репрессивным аппаратом того еще периода времени", - вспоминал Трубников. "А люди были молодые – не старички, в промежутке между 30-40 годами", - отметил он.

"Вот это превратное представление о разведке Евгений Максимович стремился всеми способами разрушить", - подчеркнул Трубников.

Он напомнил, что именно при Примакове в структуре СВР было создано бюро по связям с общественностью и средствами массовой информации (пресс-бюро). "Евгений Максимович убедил меня, что разведка должна избавиться от излишней, ненужной шелухи секретности. Это было очень важное и принципиальное решение", - отметил Трубников.