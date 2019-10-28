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РИА Новости

Экс-глава СВР рассказал, как Примаков избавлял российскую разведку от мифов

13:29 28.10.2019 (обновлено: 14:28 28.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВице-президент Российского совета по международным делам Вячеслав Трубников на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН, посвященное 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова
Вице-президент Российского совета по международным делам Вячеслав Трубников на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН, посвященное 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вице-президент Российского совета по международным делам Вячеслав Трубников на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН, посвященное 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Евгений Примаков в свою бытность директором Службы внешней разведки РФ сумел сделать эту спецслужбу достаточно открытой для общества, что помогло преодолеть "безумные мифы" о якобы репрессивном характере работы разведки, рассказал преемник Примакова на посту главы СВР, генерал армии, Герой России Вячеслав Трубников.
"Евгений Максимович сделал так, что разведка стала понятной многим, кто имел о ней абсолютно превратное представление", - сказал Трубников в понедельник, выступая на заседании ученого совета Института мировой экономики и международных отношений, посвященном 90-летию со дня рождения Примакова.
"Вместе с Евгением Максимовичем нам приходилось вести непростые бои со средствами массовой информации, очищая разведку от иногда безумных мифов", - отметил Трубников.
Он рассказал о двух "очень ярких" случаях на эту тему. Однажды по случаю Международного женского дня 8 марта планировалось пригласить "очень видную, замечательную актрису" выступить перед женской частью коллектива СВР, вспоминал Трубников. "Но она отказалась идти в "казематы КГБ", считая этим разведку", - сказал он.
Второй эпизод был связан с поисками так называемого "золота партии". По словам Трубникова, тогда в СВР приехали "два десятка следователей со всей территории России", люди из глубинки, среди них не было сотрудников из Москвы или Санкт-Петербурга. "Вы не представляете, какое мнение у них было о разведке. В течение недели они приносили судочки с едой, боясь, что их могут отравить", - рассказал Трубников.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
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"Уже потом, когда мы подводили итоги их работы, и когда руководитель этой группы дал высочайшую оценку роли разведки в сохранении принципиальных позиций, "чистых рук", только тогда он почувствовал, что может откровенно сказать: "Мы были идиотами, когда считали вас репрессивным аппаратом того еще периода времени", - вспоминал Трубников. "А люди были молодые – не старички, в промежутке между 30-40 годами", - отметил он.
"Вот это превратное представление о разведке Евгений Максимович стремился всеми способами разрушить", - подчеркнул Трубников.
Он напомнил, что именно при Примакове в структуре СВР было создано бюро по связям с общественностью и средствами массовой информации (пресс-бюро). "Евгений Максимович убедил меня, что разведка должна избавиться от излишней, ненужной шелухи секретности. Это было очень важное и принципиальное решение", - отметил Трубников.
Примаков (1929-2015) в разные годы возглавлял Институт востоковедения Академии наук СССР, был директором Института мировой экономики и международных отношений АН СССР. В 1991-1996 годах занимал пост директора Службы внешней разведки России. С января 1996 года по сентябрь 1998 года был министром иностранных дел РФ, с сентября 1998 года по май 1999 года - премьер-министром России.
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Служба внешней разведки РФЕвгений ПримаковРоссияОбщество
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