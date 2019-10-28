Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T13:29Z
https://ria.ru/20191028/1560302527.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155989/01/1559890173_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_7d452e8b9f73147d73baddaa94ec7914.jpg
РИА Новости

Силовики пять раз нарушили перемирие в понедельник, заявили в ДНР

13:29 28.10.2019
93
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на улице поселка Старомихайловка города Донецка
Автомобиль Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на улице поселка Старомихайловка города Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в понедельник, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили о 13 нарушениях со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.
Украинский военный в Донецкой области
Вчера, 03:02РИА Новости
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
"С начала текущих суток противник пять раз обстрелял территорию нашей республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, украинские силовики вели огонь из гранатометов, вооружения БМП, стрелкового оружия по западу Донецка, селу Ленинское на юге ДНР, окраине Горловки и Докучаевску.
010020
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Украинский военный в Донецкой области
Силовики 150 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
РИА
Новости
Юрий Бойко
Бойко предложил Раде поддержать отвод сил в Донбассе
Народная милиция ЛНР сбила ударный беспилотный летательный аппарат украинских силовиков
В ЛНР заявили о сбитом беспилотнике украинских силовиков в Донбассе
Разрушенные в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, дома недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019
В Иране считают, что США ликвидируют ИГ* из-за "истечения срока годности"
Лента
новостей
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Богданов обсудил с послом КНР урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке
Военнослужащие армии Украины
Силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
Постоянный представитель Турции при женевском отделении ООН Садик Арслан
Анкара считает важным взаимодействие России, Турции и Ирана по Сирии
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Более 30 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта по упрощенной схеме
Международный аэропорт Киев
Работу аэропорта "Киев" приостановили из-за сообщения о минировании
Красная площадь в Москве
Две трети москвичей считают свой город безопасным для жизни, заявил Собянин
Флаг Китая
Китай призвал укреплять антитеррористическое сотрудничество
Канадский фрегат Торонто в морском порту Одессы
Четыре корабля НАТО зайдут в одесский порт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19Саудовской принц поздравил Трампа с ликвидацией главаря ИГ*
05:08Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
Лента новостейМолния