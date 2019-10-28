Силовики пять раз нарушили перемирие в понедельник, заявили в ДНР

Автомобиль Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на улице поселка Старомихайловка города Донецка

ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в понедельник, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в ДНР сообщили о 13 нарушениях со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

"С начала текущих суток противник пять раз обстрелял территорию нашей республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.