Силовики пять раз нарушили перемирие в понедельник, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в понедельник, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили о 13 нарушениях со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.
"С начала текущих суток противник пять раз обстрелял территорию нашей республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, украинские силовики вели огонь из гранатометов, вооружения БМП, стрелкового оружия по западу Донецка, селу Ленинское на юге ДНР, окраине Горловки и Докучаевску.