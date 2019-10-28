Анкара считает важным взаимодействие России, Турции и Ирана по Сирии

"Да, конечно. Группа "Астаны" обсуждает множество вопросов. Первая тема – это политический трек, другая тема, конечно же, касается безопасности. Затем идет тема заключенных и гуманитарный трек. Так что важность группы не исчезнет. Потому что сирийский файл до сих пор открыт, и до сих пор создает много вызовов для соседних стран и международного сообщества", - сказал он.