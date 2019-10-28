Анкара считает важным взаимодействие России, Турции и Ирана по Сирии

ЖЕНЕВА, 28 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова. Турция считает важным продолжение взаимодействия стран-гарантов "Астаны" (РФ, Турция, Иран) в трехстороннем формате для урегулирования сирийского конфликта, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Турции при женевском отделении ООН Садик Арслан.
"Да, конечно. Группа "Астаны" обсуждает множество вопросов. Первая тема – это политический трек, другая тема, конечно же, касается безопасности. Затем идет тема заключенных и гуманитарный трек. Так что важность группы не исчезнет. Потому что сирийский файл до сих пор открыт, и до сих пор создает много вызовов для соседних стран и международного сообщества", - сказал он.
По его словам, встречи стран-гарантов в трехсторонне формате продолжатся. В том числе в ближайшее время в Нур-Султане.
Гарантами перемирия в САР, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, выступают РФ, Турция и Иран. Они обсуждают урегулирование в Сирии на площадке Нур-Султана. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла в том числе оппозиция. Первое заседание комитета запланировано на 30 октября в Женеве.