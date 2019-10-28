Роструд напомнил о длинных выходных

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Россияне будут отдыхать с 2 по 4 ноября, так как День народного единства в этом году выпадает на понедельник, напомнили в Роструде.
"В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", — рассказали РИА Новости в ведомстве.
Праздник учредили в 2005 года в честь освобождения Москвы от польской интервенции в 1612-м, когда Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому удалось взять штурмом Китай-город.
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