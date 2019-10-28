Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T00:02Z
https://ria.ru/20191028/1560301358.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150820/10/1508201050_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_fcf94e6e09d2c5136c084b8fdac28efe.jpg
РИА Новости

Роструд напомнил о длинных выходных

13:09 28.10.2019 (обновлено: 00:02 29.10.2019)
15377
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчастники митинга-концерта в честь Дня народного единства
Участники митинга-концерта в честь Дня народного единства
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Участники митинга-концерта в честь Дня народного единства. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Россияне будут отдыхать с 2 по 4 ноября, так как День народного единства в этом году выпадает на понедельник, напомнили в Роструде.

"В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", — рассказали РИА Новости в ведомстве.

Праздник учредили в 2005 года в честь освобождения Москвы от польской интервенции в 1612-м, когда Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому удалось взять штурмом Китай-город.
Календарь праздничных дней 2020
15 июля, 15:00РИА Новости
Календарь праздничных дней — 2020
411342410
Обсудить 2
Дмитрий ПожарскийКузьма Минин (Сухорукий)РострудМоскваОбщество
Рекомендуем
Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
РИА
Новости
Поселок Горный
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
Лента
новостей
Проверка уровня тонирования стекол автомобилей в Москве
В Госдуму внесли проект о сроках снятия тонировки со стекол автомобиля
На месте крушения легкомоторного самолета Сеssna 172 в Пермском крае
Пилот упавшего в Пермском крае легкомоторного самолета погиб
Во время голосования на выборах в немецкой Тюрингии
Эксперт рассказал об отсутствии политического баланса в Германии
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Журналистку возмутила манера речи Зеленского в разговоре с националистами
Участница фольклорного коллектива Бурановские бабушки Наталья Пугачева
Названа причина смерти солистки "Бурановских бабушек"
Глава Мордовии Владимир Волков передал в музей ЧМ-2018 в Саранске мяч с автографом Роналду
Глава Мордовии передал в музей ЧМ-2018 в Саранске мяч с автографом Роналду
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади цитатой из Гоголя
Статуя Фемиды в суде
В Подмосковье арестовали планировавшего массовое убийство студента
Московский Кремль
В Кремле прокомментировали идею о референдуме по вопросу эвтаназии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19Саудовской принц поздравил Трампа с ликвидацией главаря ИГ*
05:08Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
Лента новостейМолния