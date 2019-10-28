Ликвидация главаря ИГ* не повлияет на действия террористов, считает эксперт

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Ликвидация главаря террористической организации "Исламское государство*" (ИГ*) Абу Бакра аль-Багдади не повлияет на действия террористов, он был символической фигурой, считает президент центра стратегических исследований "Россия – исламский мир" Шамиль Султанов.

Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".

"Система принятия решений в ДАИШ* (арабское название ИГ*) такова, что 70-80% ответственности за принятие и реализацию решений ложатся не на самый верх, а на среднее звено. А среднее звено – это сотни командиров, по их понятиям – от майора до генерала. Поэтому Багдади – это была достаточно символическая фигура в этом плане, она играла роль политической силы", - отметил Султанов.

По его мнению, террористы были готовы к возможной ликвидации их главаря.

"У них всегда были "про запас" соответствующие люди, которые могли заменить убитого руководителя. И они показывали это в 2015, 2016 годах. Багдади - это символическая фигура, естественно есть три или четыре кандидата на его место", - отметил Султанов.

По его мнению, одна из основных угроз в настоящее время состоит в том, что "Исламское государство*" сейчас разворачивается, в том числе, в Сирии и принятие решений о разворачивании зависит не от Багдади, а от среднего звена руководства".

В то же время ликвидация аль-Багдади во многом была спектаклем, устроенным с точки зрения перспектив выборов в США, сказал Султанов.

"Ликвидация аль-Багдади это игра, представление… Она очень напоминает то, что было при Бараке Обаме в 2011 году, а на следующий год (в США) должны быть выборы", - сказал Султанов, напомнив о ликвидации Усамы бен Ладена, главаря террористической организации "Аль-Каида*", взявшей не себя ответственность за теракты 11 сентября 2011 года.

"Это был спектакль, рассчитанный с точки зрения избирательных перспектив. Дональд Трамп повторил фактически один к одному этот момент. Ведь на самом деле, ни тела аль-Багдади, ничего там не демонстрировалось. Более того, американцы заявили, что никто не увидит, кто это. Я придерживаюсь точки зрения нашего министерства обороны, что у американцев нет доказательств того, что Багдади погиб", - отметил Султанов.

В Минобороны РФ ранее отметили, что очередная "смерть" аль-Багдади никакого оперативного значения для обстановки в Сирии или действий оставшихся террористов в Идлибе не имеет.