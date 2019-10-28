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РИА Новости

В Анкаре не менее 20 иностранцев задержали по подозрению в связях с ИГ*

12:57 28.10.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на город Анкара. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Спецслужбы Турции задержали в Анкаре не менее 20 иностранных граждан, подозреваемых в связях с террористической группировкой ИГ*, передает агентство Anadolu со ссылкой на информированный источник.
Совместная операция контртеррористического подразделения полиции и Национальной разведывательной организации (MİT) была проведена в понедельник утром.
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
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СМИ сообщают, что аль-Багдади удалось найти благодаря его помощнику
Подозреваемые были задержаны в своих убежищах в разных районах турецкой столицы.
Собеседник агентства сообщил, что все задержанные будут переданы сотрудникам миграционной службы для дальнейшей депортации.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Исламское государствоТурцияВ мире
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