В Анкаре не менее 20 иностранцев задержали по подозрению в связях с ИГ*

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Спецслужбы Турции задержали в Анкаре не менее 20 иностранных граждан, подозреваемых в связях с террористической группировкой ИГ*, передает агентство Anadolu со ссылкой на информированный источник.

Совместная операция контртеррористического подразделения полиции и Национальной разведывательной организации (MİT) была проведена в понедельник утром.

Подозреваемые были задержаны в своих убежищах в разных районах турецкой столицы.

Собеседник агентства сообщил, что все задержанные будут переданы сотрудникам миграционной службы для дальнейшей депортации.