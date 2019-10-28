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РИА Новости
Туризм

АТА: комиссия турагентств должна быть не менее десяти процентов

13:04 28.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабота туристического агентства Cheaptrip
Работа туристического агентства Cheaptrip
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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АНТАЛЬЯ, 28 окт — РИА Новости. Комиссия за работу туристических агентств должна быть не менее 10%, иначе этот бизнес становится нерентабельным и угрожает безопасности туристов, заявила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
"Если бизнес агента становится нерентабельным, то возникает соблазн собрать с туристов деньги и уйти на покой, так как за это не будет уголовной ответственности. Поэтому агентская комиссия должна быть не менее 10%. Мы не просим больше, а говорим, что только на этой точке отсчета бизнес становится безопасным для туриста", — сказала Осипова, выступая на Российско-Белорусском конгрессе Альянса туристических агентств (АТА) России и Республиканского Союза туриндустрии (РСТИ) Белоруссии.
Осипова также обратила внимание, что агентам, которые работают открыто, становится обидно, что рядом с ними есть коллеги, которые не платят налогов, не имеют даже офиса, они могут не встречаться с туристами, а работать заочно, но у них все нормально.
"Если можно работать и так, то зачем делать это в рамках закона. Но мы должны думать о туристах, об их безопасности. Не будет туристов — не будет и агентского бизнеса", — отметила глава АТА.
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