Силовики 150 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

"За период с 21 по 27 октября было зафиксировано 150 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 417 мин калибром 120 и 82 миллиметра и 14 артиллерийских снарядов. Ранения получил один мирный житель. Повреждения получили один объект инфраструктуры и восемь жилых дома", - сказал представитель СЦКК.