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РИА Новости

Силовики 150 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

12:47 28.10.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Украинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой области
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Украинский военный в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские силовики 150 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, ранения получил один мирный житель, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ведомстве сообщали, что с 14 по 21 октября зафиксировали 167 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
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"За период с 21 по 27 октября было зафиксировано 150 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 417 мин калибром 120 и 82 миллиметра и 14 артиллерийских снарядов. Ранения получил один мирный житель. Повреждения получили один объект инфраструктуры и восемь жилых дома", - сказал представитель СЦКК.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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