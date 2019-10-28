Силовики 150 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские силовики 150 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, ранения получил один мирный житель, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ведомстве сообщали, что с 14 по 21 октября зафиксировали 167 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
"За период с 21 по 27 октября было зафиксировано 150 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 417 мин калибром 120 и 82 миллиметра и 14 артиллерийских снарядов. Ранения получил один мирный житель. Повреждения получили один объект инфраструктуры и восемь жилых дома", - сказал представитель СЦКК.