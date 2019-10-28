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РИА Новости

СМИ: на место дислокации националистов в Золотом приехала полиция

12:44 28.10.2019 (обновлено: 14:48 28.10.2019)
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© Фото : Нацполиция Луганской областиСотрудники полиции Украины в Золотом-4
Сотрудники полиции Украины в Золотом-4
© Фото : Нацполиция Луганской области
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Корреспондент украинского издания LB сообщил, что к бойцам "Национального корпуса" в Золотое-4 приехали правоохранители.
По словам представителей "Нацкорпуса", им стало известно, что полиция намерена "выселить их". Официальных сообщений о подобных планах не было.
Правоохранители утверждают, что они приехали проверить автомобиль журналистов, который находился слишком близко к линии разграничения.
Никаких силовых действий по отношению к националистам полиция не применяла.
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После осмотра они отъехали от места дислокации "Национального корпуса".
Ранее Зеленский прибыл в поселок в Донбассе, чтобы обсудить с военными отвод войск. Разговор с националистами, на которых указали жители Золотого, прошел на повышенных тонах. Президент потребовал от них не мешать разведению войск.
В ответ на это лидер батальона "Азов" Андрей Билецкий пригрозил Зеленскому ввести в Донбасс десятки тысяч бойцов, если тот примет решение об отводе войск.
Накануне в офисе Зеленского заявили, что сотрудники МВД изъяли и вывезли оружие из Золотого.
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