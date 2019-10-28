СМИ: на место дислокации националистов в Золотом приехала полиция

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Корреспондент украинского издания Корреспондент украинского издания LB сообщил, что к бойцам "Национального корпуса" в Золотое-4 приехали правоохранители.

По словам представителей "Нацкорпуса", им стало известно, что полиция намерена "выселить их". Официальных сообщений о подобных планах не было.

Правоохранители утверждают, что они приехали проверить автомобиль журналистов, который находился слишком близко к линии разграничения.

Никаких силовых действий по отношению к националистам полиция не применяла.

После осмотра они отъехали от места дислокации "Национального корпуса".

Ранее Зеленский прибыл в поселок в Донбассе, чтобы обсудить с военными отвод войск. Разговор с националистами, на которых указали жители Золотого, прошел на повышенных тонах. Президент потребовал от них не мешать разведению войск.

В ответ на это лидер батальона "Азов" Андрей Билецкий пригрозил Зеленскому ввести в Донбасс десятки тысяч бойцов, если тот примет решение об отводе войск.