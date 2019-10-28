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РИА Новости

В Североуральске устранили аварию, оставившую жителей города без газа

12:38 28.10.2019
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты
© РИА Новости / Константин Михальчевский
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Специалисты завершили ремонтно-восстановительные работы на поврежденном участке газопровода в городе Североуральске Свердловской области, где ранее почти 40 тысяч человек остались без газоснабжения, сообщает в понедельник региональный главк МЧС.
Авария произошла вечером в воскресенье в районе поселка Третий Северный в Североуральске. Лесовоз повредил газопровод, из-за чего город Североуральск, а также поселки Черемухово, Калья, Третий Северный - всего почти 40 тысяч человек - остались без газоснабжения. Поврежденный участок газопровода диаметром 426 миллиметров был перекрыт. Из-за приостановки работы городской котельной была прекращена подача горячей воды и отопления.
"К полудню 28 октября завершены ремонтно-восстановительные работы на поврежденном участке газопровода в городе Североуральске. Начался поэтапный запуск системы. В первую очередь газ подается на котельные, после чего стартует процесс восстановления газоснабжения частных жилых домов, а затем - многоквартирных", - говорится в сообщении.
Глава Ростехнадзора Алексей Алешин
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К работам по восстановлению газоснабжения жилых домов привлечены дополнительные бригады специалистов газовой службы из соседних городов, потому что перед запуском газа потребуется провести контрольные опрессовки всех распределительных газопроводов, их продувку для удаления газовоздушной смеси и убедиться в безопасной подаче газа. Формируется поадресный график пуска газа в жилые дома, который администрация Североуральска опубликует дополнительно, уточняет ГУМЧС.
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МЧС РФСвердловская областьРоссияСевероуральскПроисшествия
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