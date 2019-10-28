В Североуральске устранили аварию, оставившую жителей города без газа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Специалисты завершили ремонтно-восстановительные работы на поврежденном участке газопровода в городе Североуральске Свердловской области, где ранее почти 40 тысяч человек остались без газоснабжения, сообщает в понедельник региональный главк МЧС.

Авария произошла вечером в воскресенье в районе поселка Третий Северный в Североуральске. Лесовоз повредил газопровод, из-за чего город Североуральск, а также поселки Черемухово, Калья, Третий Северный - всего почти 40 тысяч человек - остались без газоснабжения. Поврежденный участок газопровода диаметром 426 миллиметров был перекрыт. Из-за приостановки работы городской котельной была прекращена подача горячей воды и отопления.

"К полудню 28 октября завершены ремонтно-восстановительные работы на поврежденном участке газопровода в городе Североуральске. Начался поэтапный запуск системы. В первую очередь газ подается на котельные, после чего стартует процесс восстановления газоснабжения частных жилых домов, а затем - многоквартирных", - говорится в сообщении.