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РИА Новости

Лавров рассказал о "визитной карточке" дипломатического стиля Примакова

12:30 28.10.2019 (обновлено: 13:28 28.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о "визитной карточке" дипломатического стиля Евгения Примакова и о его роли в ближневосточных делах.
"Визитной карточкой" его дипломатического стиля была удивительная способность располагать к себе собеседников, а в конечном счете - договариваться, выходить на компромиссы, причем не только с единомышленниками, но и с оппонентами. Все эти качества снискали огромное уважение у зарубежных лидеров и коллег", - сказал Лавров на заседании Ученого Совета, посвящённого 90-летию Евгения Примакова.
"И сегодня, когда мировому сообществу еще предстоит решить целый ряд серьезнейших задач, от долгосрочного замирения на Ближнем Востоке и севере Африки до обеспечения международной информационной безопасности, такая философия Евгения Максимовича в полной мере сохраняет свою актуальность", - добавил глава МИД РФ.
По его словам, особую роль Примаков сыграл в ближневосточных делах, в которых "блестяще разбирался". "Он лучше других понимал всю опасность геополитической инженерии по так называемой "демократизации" этого региона без учета местной специфики. К сожалению, к его компетентному мнению на Западе не прислушались, действовали и в Ираке, и в Ливии, и в Сирии, пытались действовать как "слоны в посудной лавке". Результаты мы видим сегодня на примерах разрушенности государственности, разгула терроризма, размывания уникальной этноконфессиональной мозаики, масштабного миграционного кризиса", - пояснил министр.
Евгений Примаков
25 апреля, 08:36РИА Новости
Экс-глава СВР рассказал о том, как Примаков руководил внешней разведкой
Евгений Примаков, советский и российский государственный деятель, был одним из ведущих отечественных востоковедов, крупным специалистом в области мировой экономики и международных отношений. В разные годы возглавлял СВР, МИД, правительство России.
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Сергей ЛавровМИД РФСлужба внешней разведки РФЕвгений ПримаковРоссияПолитика
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