Лавров рассказал о "визитной карточке" дипломатического стиля Примакова

"Визитной карточкой" его дипломатического стиля была удивительная способность располагать к себе собеседников, а в конечном счете - договариваться, выходить на компромиссы, причем не только с единомышленниками, но и с оппонентами. Все эти качества снискали огромное уважение у зарубежных лидеров и коллег", - сказал Лавров на заседании Ученого Совета, посвящённого 90-летию Евгения Примакова.

"И сегодня, когда мировому сообществу еще предстоит решить целый ряд серьезнейших задач, от долгосрочного замирения на Ближнем Востоке и севере Африки до обеспечения международной информационной безопасности, такая философия Евгения Максимовича в полной мере сохраняет свою актуальность", - добавил глава МИД РФ.

По его словам, особую роль Примаков сыграл в ближневосточных делах, в которых "блестяще разбирался". "Он лучше других понимал всю опасность геополитической инженерии по так называемой "демократизации" этого региона без учета местной специфики. К сожалению, к его компетентному мнению на Западе не прислушались, действовали и в Ираке, и в Ливии, и в Сирии, пытались действовать как "слоны в посудной лавке". Результаты мы видим сегодня на примерах разрушенности государственности, разгула терроризма, размывания уникальной этноконфессиональной мозаики, масштабного миграционного кризиса", - пояснил министр.