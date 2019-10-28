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РИА Новости

МИД сравнил западную политику в Африке с принципом "вершки и корешки"

12:29 28.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Западные компании работают в Африке по принципу "вершки и корешки", забирая себе всю прибыль, РФ предлагает Африке равноправное сотрудничество, заявил заместитель директора департамента Африки МИД РФ Олег Озеров.
"Если говорить о разнице подходов нашего и западного, то мы намеренно выстраиваем равноправное сотрудничество, чтобы это было взаимовыгодно", - заявил Озеров на сессии клуба "Валдай".
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Он напомнил о выступлении президента ДРК, который рассказал, что западные горнорудные компании зарабатывают в его стране 42 миллиарда долларов, обратно возвращая только 6-9 миллиарда, "то есть совсем небольшие суммы".
"Это очень беспокоит глав африканских государств... - организация тех механизмов, которые позволяют Западу извлекать сверхприбыли. По-русски это называется "вершки и корешки", когда извлекаются ресурсы из африканских недр, а обратно африканские государства получают недостаточную совершенно компенсацию за доступ к своим ресурсам", - рассказал представитель МИД.
Он подчеркнул, что Россия "не намерена выстраивать на этой основе" отношения и "никогда в Африке не была колонизатором, никогда не занималась ограблением африканского континента, а наоборот, оказывала помощь и содействие в развитии".
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Олег ОзеровМИД РФАфрикаРоссияВ мире
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