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РИА Новости

Путин поручил проработать вопрос регулирования добычи золота ИП в Приморье

12:28 28.10.2019
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© РИА Новости / Анастасия ГнединскаяДобыча золота
Добыча золота
© РИА Новости / Анастасия Гнединская
Добыча золота. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 марта 2020 года представить предложения по законодательному регулированию деятельности индивидуальных предпринимателей (ИП) по добыче россыпного золота в Приморье, говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.
"Представить предложения по законодательному урегулированию деятельности по добыче индивидуальными предпринимателями россыпного золота, в том числе условий осуществления такой деятельности и порядка сбыта добытого золота государству, а также об усилении ответственности за добычу россыпного золота без лицензии", - говорится в поручении.
Отмечается, что доклад необходимо представить до 1 марта 2020 года.
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