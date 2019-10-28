Путин поручил проработать вопрос регулирования добычи золота ИП в Приморье

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 марта 2020 года представить предложения по законодательному регулированию деятельности индивидуальных предпринимателей (ИП) по добыче россыпного золота в Приморье, говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Представить предложения по законодательному урегулированию деятельности по добыче индивидуальными предпринимателями россыпного золота, в том числе условий осуществления такой деятельности и порядка сбыта добытого золота государству, а также об усилении ответственности за добычу россыпного золота без лицензии", - говорится в поручении.