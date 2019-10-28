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РИА Новости
РИА Наука

У полных людей, потребляющих газированные напитки, зубы разрушаются быстрее

12:26 28.10.2019
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© РИА Новости / Павел ЛисицынГазированный напиток
Газированный напиток
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Ученые обнаружили связь между излишним весом, потреблением сладких безалкогольных напитков и ускоренным разрушением зубов. В силу ряда причин у полных людей часто наблюдается повышенная кислотность полости рта. Уровень кислотности еще больше возрастает, если человек при этом регулярно пьет сладкие газированные напитки. Это приводит к истончению зубной эмали. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Oral Investigations.
Стоматологи давно заметили, что у пациентов с избыточным весом зубная эмаль разрушается быстрее. Меняется формы и внешний вид зубов, они становятся более чувствительными к горячей и холодной пище. Обычно это связывают с тем, что такие больные часто страдают гастритом с повышенной кислотностью и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в частности, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), при которой регулярно происходит заброс в пищевод кислого содержимого желудка, что проявляется в виде изжоги.
Американцы для подавления изжоги часто пьют газированные напитки с содой. Но большинство из подслащенных безалкогольных напитков и пакетированных соков содержат большое количество фосфорной и лимонной кислоты.
Британские ученые из Королевского колледжа Лондона решили выяснить, как связаны между собой все три фактора: излишний вес, потребление подслащенных напитков и ускоренное разрушение зубов.
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В качестве базы для исследования они взяли данные Национального обследования здоровья и питания, проведенного в 2003–2004 годах в США — единственного массовой программы диспансеризации населения, включающей расширенный раздел о состоянии полости рта.
Помимо данных о росте и весе пациентов, что позволило вычислить индекс массы тела, в ходе обследования фиксировались демографические характеристики (пол, возраст, этническая принадлежность), социально-экономическое положение (соотношение доходов и образования), диетические предпочтения (включая потребление безалкогольных напитков), а также факт приема антирефлюксных препаратов как признак наличия ГЭРБ.
Ученые составили выборку из 3541 пациента и сравнили взаимное влияние трех факторов в четырех группах, регулярно потреблявших: 1) подслащенные газированные напитки и соки (включая спортивные напитки); 2) кофе и чай с сахаром; 3) натуральные соки и напитки с заменителями сахара; 4) несладкие кофе, чай и молоко.
Результаты показали, что у представителей первой группы износ зубной эмали был существенно выше, чем у людей из трех других групп — примерно в 1,4 раза на каждый ежедневно выпиваемый напиток. При этом у пациентов с излишним весом этот показатель был в 1,72 раза выше, чем у людей с нормальным весом. У тех, кто пил несладкие напитки четвертой группы, износ зубов был минимальным.
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Это доказывает то, что у людей с избыточным весом газированные подслащенные напитки вызывают более сильное разрушение эмали, чем у людей с нормальным весом.
"Именно кислотная природа некоторых напитков, таких как газированные напитки и кислые фруктовые соки, приводит к износу зубов", — приводятся в пресс-релизе Королевского колледжа Лондона слова одного из авторов исследования доктора Сирша О’Тула (Saoirse O'Toole). — "Это важное сообщение для пациентов, страдающих ожирением, которые потребляют кислые подслащенные сахаром напитки".
Предыдущие исследования ученых из Королевского колледжа Лондона показали, что от преждевременного износа зубов, связанного с истончением эмали, страдает до 30 процентов взрослого населения Европы.
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