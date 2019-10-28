Пассажиров рейса Москва-Владивосток оштрафовали за непристойное поведение

ВЛАДИВОСТОК, 28 окт - РИА Новости. Артемовский городской суд в Приморье оштрафовал на 1 тысячу рублей двух пассажиров авиарейса Москва – Владивосток за "действия развратного характера" на борту, сообщила РИА Новости представитель управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольга Мироненко.
Инцидент случился в самолете Москва – Владивосток в пятницу. В соцсетях стали расходиться видео с борта лайнера. В полиции уточняли, что после происшествия пассажиры были доставлены в дежурную часть.
"Сегодня городской суд города Артема назначил наказание 41-летнему жителю Находки и 43-летней жительнице Владивостока в виде штрафа в сумме 1 тысяча рублей каждому. Приговор в законную силу не вступил", - рассказала агентству Мироненко.
Ранее сообщалось, что пассажиры после употребления алкоголя "совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали". Их привлекли к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения и мелкое хулиганство.