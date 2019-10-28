Россия и Конго планируют подписать соглашение о военном сотрудничестве

"Поручить Минобороны России провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти переговоры с Конголезской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе, который подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.