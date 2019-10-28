Россия и Конго планируют подписать соглашение о военном сотрудничестве

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия и Республика Конго планируют подписать соглашение о военном сотрудничестве, предусматривающее, в том числе, совместную подготовку войск, проведение миротворческих операций и борьбу с пиратством, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации.
"Поручить Минобороны России провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти переговоры с Конголезской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе, который подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
В рамках данного соглашения стороны планируют вести совместную подготовку войск, взаимодействовать в миротворческих операциях, проводимых под эгидой ООН, а также бороться с терроризмом и пиратством.
Предполагается, что соглашение будет заключено на неопределенный срок с возможностью расторжения по письменному уведомлению одной из сторон.