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РИА Новости

Россия и Конго планируют подписать соглашение о военном сотрудничестве

12:19 28.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВладимир Путин и президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи. 23 мая 2019
Владимир Путин и президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи. 23 мая 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия и Республика Конго планируют подписать соглашение о военном сотрудничестве, предусматривающее, в том числе, совместную подготовку войск, проведение миротворческих операций и борьбу с пиратством, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации.
"Поручить Минобороны России провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти переговоры с Конголезской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе, который подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
В рамках данного соглашения стороны планируют вести совместную подготовку войск, взаимодействовать в миротворческих операциях, проводимых под эгидой ООН, а также бороться с терроризмом и пиратством.
В.Путин встретился с Д.Сассу-Нгессо
23 мая, 02:34РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Республики Конго
Предполагается, что соглашение будет заключено на неопределенный срок с возможностью расторжения по письменному уведомлению одной из сторон.
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Народная Республика КонгоРоссияВ мире
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