Чиновники Самары откажутся от служебной переписки в зарубежных мессенджерах

САМАРА, 28 окт - РИА Новости. Правительству Самарской области, а также подведомственным ему организациям и муниципальным органам власти рекомендовано до конца текущего года отказаться от служебной переписки в иностранных мессенджерах, сообщил в понедельник журналистам руководитель департамента информационных технологий и связи правительства Самарской области Станислав Казарин.

Ранее в социальных сетях было опубликовано письмо департамента образования Самары, в котором сотрудникам образовательных учреждений было рекомендовано не использовать в служебной переписке иностранные мессенджеры ICQ, QIP, Jabber, Viber, WhatsApp, Skype, социальные сети Twitter, Facebook, Livejournal, облачные сервисы iCloud, Google Drive, Dropbox, а также электронные почты Gmail и Yahoo.

"Все, что касается служебной информации, никаких не может быть вопросов, нужно выбирать различные мессенджеры, те, которые относятся к разряду российских, но переходить надо на российские. Мы всех призываем до конца года сделать это. Это касается и правительства, и министров, и министерств... Данная рекомендация касается всех органов власти, государственных, муниципальных, а также подведомственных учреждений", - сказал Казарин.

Он пояснил, что такая рекомендация обусловлена необходимостью использовать российское программное обеспечение и касается только служебной переписки.