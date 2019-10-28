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РИА Новости

Чиновники Самары откажутся от служебной переписки в зарубежных мессенджерах

12:16 28.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона
Иконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
САМАРА, 28 окт - РИА Новости. Правительству Самарской области, а также подведомственным ему организациям и муниципальным органам власти рекомендовано до конца текущего года отказаться от служебной переписки в иностранных мессенджерах, сообщил в понедельник журналистам руководитель департамента информационных технологий и связи правительства Самарской области Станислав Казарин.
Ранее в социальных сетях было опубликовано письмо департамента образования Самары, в котором сотрудникам образовательных учреждений было рекомендовано не использовать в служебной переписке иностранные мессенджеры ICQ, QIP, Jabber, Viber, WhatsApp, Skype, социальные сети Twitter, Facebook, Livejournal, облачные сервисы iCloud, Google Drive, Dropbox, а также электронные почты Gmail и Yahoo.
"Все, что касается служебной информации, никаких не может быть вопросов, нужно выбирать различные мессенджеры, те, которые относятся к разряду российских, но переходить надо на российские. Мы всех призываем до конца года сделать это. Это касается и правительства, и министров, и министерств... Данная рекомендация касается всех органов власти, государственных, муниципальных, а также подведомственных учреждений", - сказал Казарин.
Он пояснил, что такая рекомендация обусловлена необходимостью использовать российское программное обеспечение и касается только служебной переписки.
"Что касается коммуникаций между учителем и родителями или школьниками. Если речь идет об обсуждении домашнего задания, о планировании поездки в Болдино на родину Пушкина, пожалуйста, используйте любые мессенджеры, которые вам удобно. Это на усмотрение родительского комитета, родителей и педагогов… Но есть множество вопросов, которые не должны и не будут в публичной плоскости никогда обсуждаться, в этом случае для их обсуждения мы настоятельно рекомендуем, и в следующем году уже будем стараться проконтролировать использование российских мессенджеров", - уточнил Казарин.
Иконки социальных сетей на экране смартфона
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