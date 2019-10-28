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РИА Новости

Кудрин назвал главное препятствие для качественной реализации нацпроектов

12:14 28.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Одним из главных препятствий для качественной реализации нацпроектов является сложная иерархия уровней управления, заявил журналистам на Форуме стратегов глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"Система управления нацпроектами - пока это сложная иерархия уровней, где на каждом есть показатели, нацпроекты реализуются через федеральные проекты, в которые входят государственные программы, это, по сути, старая оболочка, и она не всегда эффективна. Сегодня это главное препятствие, но не единственное", - сказал Кудрин.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
23 октября, 11:47РИА Новости
Прогноз доходов бюджета до 2022 года в целом сбалансирован, заявил Кудрин
Он также отметил, что для регионов завышены ключевые показатели эффективности, которые не подкреплены достаточными ресурсами.
"Новые субсидии на нацпроекты для субъектов существенные, они выросли, но жестко держат субъекты в рамках, не позволяют быть достаточно гибкими", - отметил Кудрин.
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Алексей КудринРоссияЭкономика
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