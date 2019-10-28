Кудрин назвал главное препятствие для качественной реализации нацпроектов

"Система управления нацпроектами - пока это сложная иерархия уровней, где на каждом есть показатели, нацпроекты реализуются через федеральные проекты, в которые входят государственные программы, это, по сути, старая оболочка, и она не всегда эффективна. Сегодня это главное препятствие, но не единственное", - сказал Кудрин.