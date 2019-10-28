В России ждут делегацию из США для инспекции соблюдения договора СНВ-3

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Американская делегация в рамках соглашения СНВ-3 должна приехать до ноября 2020 года на Воткинский завод в Удмуртии, чтобы проинспектировать утилизированные межконтинентальные баллистические ракеты РС-12М "Тополь".

Об этом можно судить из документации "Роскосмоса", опубликованной на сайте госзакупок, - государственная корпорация объявила тендер на "обеспечение посещения" завода делегацией из США.

"Сроки оказания услуг: начало - с даты заключения государственного контракта, окончание - 15 ноября 2020 года", - говорится в документах.

Между тем срок договора истекает в феврале 2021 года, и американцы до сих пор не решили, продлять ли его или нет.

В составе инспекции, по плану, приедет десять американцев и столько же российских сопровождающих. Они посетят площадку, на которой "национальными техническими средствами США" смогут проконтролировать выставленные элементы ликвидированных ракет.

Ранее "Роскосмос", в структуру которого входит Воткинский завод, неоднократно размещал на госзакупках документацию для приема американских делегаций. О деталях их выполнения ничего не сообщалось.

Воткинский завод серийно выпускает оперативно-тактические ракеты "Искандер-М", стратегические ракеты "Тополь-М" и "Ярс", ракеты морского базирования "Булава". Завод также производит гражданскую продукцию, в том числе нефтегазовое оборудование, оборудование для атомной энергетики, металлорежущие станки.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.

Уже бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку "имеет недостатки". Россия в свою очередь неоднократно сообщала о готовности продлить СНВ-3 и обсуждать ситуацию в деталях уже после. Президент США Дональд Трамп со своей стороны предлагал выработать новое ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею сразу отвергли.