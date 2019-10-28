Защита Голунова пожаловалась на следствие в суд

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Защита журналиста Ивана Голунова пожаловалась в суд на следствие, которое, по ее мнению, не торопится расследовать историю с подброшенными наркотиками, рассказал РИА Новости в понедельник его адвокат Сергей Бадамшин.

"Иван в качестве свидетеля ранее дал подробные показания о преступлении, которое совершилось в его отношении полицейскими. Сначала следствие активно начало заниматься этим вопросом, однако с сентября какие-либо действия прекратились, с какими-либо материалами проверки нас не знакомили", — заявил Бадамшин.

По его словам, по этому же поводу защита жаловалась в Генпрокуратуру, однако оттуда ответ тоже пока не поступал. С жалобой в суд защита подала и документ, посланный в Генпрокуратуру.

Защита, отметил Бадамшин, требует "признать незаконным бездействие следствия".

Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили.

Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.

Позднее на эту тему высказался президент Владимир Путин. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова.