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РИА Новости

Защита Голунова пожаловалась на следствие в суд

12:07 28.10.2019 (обновлено: 12:54 28.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир ПесняЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов у здания Мосгорсуда
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов у здания Мосгорсуда
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Защита журналиста Ивана Голунова пожаловалась в суд на следствие, которое, по ее мнению, не торопится расследовать историю с подброшенными наркотиками, рассказал РИА Новости в понедельник его адвокат Сергей Бадамшин.

"Иван в качестве свидетеля ранее дал подробные показания о преступлении, которое совершилось в его отношении полицейскими. Сначала следствие активно начало заниматься этим вопросом, однако с сентября какие-либо действия прекратились, с какими-либо материалами проверки нас не знакомили", — заявил Бадамшин.

По его словам, по этому же поводу защита жаловалась в Генпрокуратуру, однако оттуда ответ тоже пока не поступал. С жалобой в суд защита подала и документ, посланный в Генпрокуратуру.
Защита, отметил Бадамшин, требует "признать незаконным бездействие следствия".
Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов
17 июня, 12:59РИА Новости
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Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.
Позднее на эту тему высказался президент Владимир Путин. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова.
Сейчас материалы переданы в Следственный комитет, но подозреваемых в деле нет, оно расследуется в отношении "неустановленных лиц".
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ГУМВДДело журналиста Ивана ГолуноваСергей БадамшинМоскваПроисшествия
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