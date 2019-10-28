Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T14:25Z
https://ria.ru/20191028/1560292788.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155505/24/1555052432_0:215:2859:1823_1036x0_80_0_0_0d4045dbd44eac76779347e6b241adee.jpg
РИА Новости

Лукашенко пообещал ответить США на размещение танков в Литве

11:58 28.10.2019 (обновлено: 14:25 28.10.2019)
4912
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика должна ответить на размещение в Литве американских танков, но "бряцать оружием" не будет.
На прошлой неделе Лукашенко поручил разработать план мероприятий по адекватному реагированию на размещение в Литве в непосредственной близости у госграницы бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США.
Как передает в понедельник Sputnik Беларусь, данное заявление прозвучало во время доклада президенту о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для Белоруссии, а также предложениях по реагированию. В мероприятии приняли участие госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась, министр обороны Андрей Равков и начальник главного разведывательного управления - замначальника Генштаба вооруженных сил Павел Тихонов.
"Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент... Естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием", - цитирует Лукашенко агентство. Он подчеркнул, что Белоруссия - "миролюбивое государство, мы не хотим воевать".
Американский танк M1A1 Abrams
21 октября, 16:16Сказано в эфире
Пошли еще дальше. Зачем в Литву доставили танки Abrams и БМП BradleyВ Литву прибыла тяжелая военная техника для американского батальона, который будет дислоцироваться на территории страны в течение полугода. В эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Котенок прокомментировал действия американской стороны.
В свою очередь издание "СБ. Беларусь сегодня" отмечает, что, по словам Лукашенко, в Минске внимательно следили за информацией в СМИ о размещении американских танков, а также за реакцией экспертов и в обществе. "Не скажу, что она правильная, с моей точки зрения", - сказал президент, пояснив, что белорусская разведка фиксировала переброску танкового батальона "от момента выгрузки в латвийском порту в Риге до следования к месту дислокации".
"Мы имеем все данные. Так вот, по реакции нашего общества на эту переброску. Полтысячи где-то военных, до 600, наверное, человек, которые перебрасываются к нашим границам. Двадцать девять - тридцать танков, бронетехники и бронемашин со всем сопутствующим персоналом. Это, конечно, бронетанковый кулак. Тут не надо преуменьшать значение. Но 30 танков и 30 бронемашин — это сегодня просто смешно против белорусской армии", - приводит издание слова белорусского лидера.
Глава государства напомнил, что в ходе военного строительства в суверенной Белоруссии прошли четыре модернизации вооруженных сил с учетом опыта современных конфликтов. "Мы прекрасно понимали, какие кулаки будут созданы у наших границ и с каким противником мы, не дай бог, можем столкнуться. Мы к этому готовились и поэтому 30 танков — это просто смешно для нашей армии. Даже никаких телодвижений можем не предпринимать, чтобы противостоять этим людям", - подчеркнул он.
Лукашенко пояснил, что вопрос именно в самом прецеденте. "Мы не хотим воевать. Мы уже навоевались, я уже говорил, мы навоевались в чужих войнах, мы всегда теряли больше, чем кто-либо в этих войнах, начиная с Наполеона. Свою экономику, своих людей... Поэтому страница войн для белорусского народа уже перевернута. Наша политика понятна", - сказал Лукашенко.
Литовские военнослужащие во время празднования Дня Вооруженных сил в Вильнюсе
24 октября, 17:06Акценты
Еще не бунт, но уже и не согласие: Литва не выполнила наказ СШАЛитве повезло. Ее бойцы не поедут в Сирию и не будут рисковать там жизнями. Благодарить надо Вашингтон за его разбалансированную внешнюю политику.
Он подчеркнул, что в Минске помнят исторический опыт, в частности, периода Великой Отечественной войны, когда в СССР "убаюкивали: войны не будет, подписали договор с гитлеровской Германией, нас нацеливали тогда не отвечать на провокации". "И мы, сложа руки, имея в Белорусском военном округе и в Украине колоссальные силы, потеряли Украину и Беларусь в считанные месяцы", - напомнил Лукашенко.
"Да, мы принимаем заявления политиков Европы и Америки, военных, наших коллег, о том, что они миролюбивые люди и не собираются с нами воевать, мы это слышим. Мы это понимаем, принимаем, но, исходя из уроков прошлого, порох должны держать сухим... И о чем сегодня договоримся (на встрече с силовиками - ред.), так будем и действовать", - сказал он.
По данным Sputnik Литва, танки и боевые машины для американского батальона, который будет дислоцирован на полигоне в Пабраде на полгода, прибыли 21 октября в Литву. Чуть ранее в октябре в балтийскую республику прибыли первые военные батальона. Ожидается, что общее число военнослужащих сухопутных войск США, которые перебрасываются в Литву для сдерживания, обмена опытом и участия в учениях, превысит 500 человек.
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
24 октября, 13:17РИА Новости
Бомбардировщики B-52 ВВС США выполнили учебную атаку на цели в Литве
78703328
Обсудить 10
Александр ЛукашенкоБелоруссияСШАЛитваБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Я даже знаю как. Потребует дополнительного финансирования и оружия в кредит из Москвы
28 октября, 12:17
Павел Иванов
5390009
Его друзья защищать приехали, а он кобенится...
28 октября, 14:37
Константин Иванов
1871105
Рекомендуем
Поселок Горный
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
РИА
Новости
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Журналистку возмутила манера речи Зеленского в разговоре с националистами
Поселок Горный
Стали известны подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье
Лента
новостей
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Останкинская телебашня в Москве
В Минкомсвязи пообещали не допустить перебоев в вещании "Останкино"
Проверка уровня тонирования стекол автомобилей в Москве
В Госдуму внесли проект о сроках снятия тонировки со стекол автомобиля
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования с главами делегаций государств-участников саммита Россия - Африка
Запад: "Мы проиграли Африку России". Российские СМИ в панике
Разрушенные в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, дома недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019
В Кремле прокомментировали "операцию США" по ликвидации лидера ИГ*
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 1 декабря 2018
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе
Член палаты представителей Кэти Хилл
Американская конгрессмен ушла в отставку после сексуального скандала
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади цитатой из Гоголя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19Саудовской принц поздравил Трампа с ликвидацией главаря ИГ*
05:08Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
Лента новостейМолния