Лукашенко пообещал ответить США на размещение танков в Литве

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика должна ответить на размещение в Литве американских танков, но "бряцать оружием" не будет.

На прошлой неделе Лукашенко поручил разработать план мероприятий по адекватному реагированию на размещение в Литве в непосредственной близости у госграницы бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США.

Как передает в понедельник Sputnik Беларусь , данное заявление прозвучало во время доклада президенту о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для Белоруссии, а также предложениях по реагированию. В мероприятии приняли участие госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась, министр обороны Андрей Равков и начальник главного разведывательного управления - замначальника Генштаба вооруженных сил Павел Тихонов.

"Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент... Естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием", - цитирует Лукашенко агентство. Он подчеркнул, что Белоруссия - "миролюбивое государство, мы не хотим воевать".

В свою очередь издание "СБ. Беларусь сегодня" отмечает, что, по словам Лукашенко, в Минске внимательно следили за информацией в СМИ о размещении американских танков, а также за реакцией экспертов и в обществе. "Не скажу, что она правильная, с моей точки зрения", - сказал президент, пояснив, что белорусская разведка фиксировала переброску танкового батальона "от момента выгрузки в латвийском порту в Риге до следования к месту дислокации".

"Мы имеем все данные. Так вот, по реакции нашего общества на эту переброску. Полтысячи где-то военных, до 600, наверное, человек, которые перебрасываются к нашим границам. Двадцать девять - тридцать танков, бронетехники и бронемашин со всем сопутствующим персоналом. Это, конечно, бронетанковый кулак. Тут не надо преуменьшать значение. Но 30 танков и 30 бронемашин — это сегодня просто смешно против белорусской армии", - приводит издание слова белорусского лидера.

Глава государства напомнил, что в ходе военного строительства в суверенной Белоруссии прошли четыре модернизации вооруженных сил с учетом опыта современных конфликтов. "Мы прекрасно понимали, какие кулаки будут созданы у наших границ и с каким противником мы, не дай бог, можем столкнуться. Мы к этому готовились и поэтому 30 танков — это просто смешно для нашей армии. Даже никаких телодвижений можем не предпринимать, чтобы противостоять этим людям", - подчеркнул он.

Лукашенко пояснил, что вопрос именно в самом прецеденте. "Мы не хотим воевать. Мы уже навоевались, я уже говорил, мы навоевались в чужих войнах, мы всегда теряли больше, чем кто-либо в этих войнах, начиная с Наполеона. Свою экономику, своих людей... Поэтому страница войн для белорусского народа уже перевернута. Наша политика понятна", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что в Минске помнят исторический опыт, в частности, периода Великой Отечественной войны, когда в СССР "убаюкивали: войны не будет, подписали договор с гитлеровской Германией, нас нацеливали тогда не отвечать на провокации". "И мы, сложа руки, имея в Белорусском военном округе и в Украине колоссальные силы, потеряли Украину и Беларусь в считанные месяцы", - напомнил Лукашенко.

"Да, мы принимаем заявления политиков Европы и Америки, военных, наших коллег, о том, что они миролюбивые люди и не собираются с нами воевать, мы это слышим. Мы это понимаем, принимаем, но, исходя из уроков прошлого, порох должны держать сухим... И о чем сегодня договоримся (на встрече с силовиками - ред.), так будем и действовать", - сказал он.