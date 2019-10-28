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РИА Новости

Сотрудники "либеральных" СМИ рассказали о своей работе

11:56 28.10.2019 (обновлено: 13:19 28.10.2019)
3005
CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Телеканал RT пообщался с сотрудниками "либеральных" СМИ, попросив рассказать их об особенностях своей работы, и опубликовал ответы журналистов на самые "острые вопросы".
Так, сотрудник "Медузы" рассказал, что у издания есть коммерческие обязательства перед некоторыми российскими коммерческими структурами и региональными руководителями. Поэтому редакторы отделов должны согласовывать темы с главным редактором или лично с генеральным директором проекта.
Корреспондент телеканала "Дождь" оказалась недовольной невысокой зарплатой и снижающимся уровнем профессионализма. Также ее смутило, что в 2015 году главного редактора канала и автора книги "Вся кремлевская рать" Михаила Зыгаря отстранили от эфира, хотя считается, что цензуры на канале нет.
Журналист, сотрудничавший с журналом The New Times, утверждает, что издание никогда не было реально независимым, а, наоборот, лоббировало интересы некоторых бизнесменов и политиков. По словам сотрудницы сайта Московского бюро "Радио Свобода"*, руководство не очень волнует посещаемость, от журналистов требуется публиковались материалы о проблемах российской власти, о недовольстве в регионах политикой федерального центра и правозащитные тексты об "ущемлении свободы слова в России".
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Журналист телеканала "Настоящее время"* отмечает, что руководят ими не журналисты, а "средней руки менеджеры", многие из которых не были в России больше десяти лет.
По его словам, большинство коллег "не понимают, для кого они работают", так как больше озабочены хорошей зарплатой и социальным пакетом: через некоторое время можно получить вид на жительство в Европе и даже американский паспорт по упрощенной системе, потому что "фактически ты являешься сотрудником Государственного департамента США".
*СМИ признано иностранным агентом.
8049441123
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Портал "Медуза"телеканал RTThe New Times (журнал)Дождь (телеканал)Свобода (радиостанция)Общество
Популярные комментарии
Откровения не удивили. Все просто как дважды два.
28 октября, 13:02
ssergeeva-leta
1300003
Так это они от нищеты такие злые?
28 октября, 12:50
VPVassya Pupkind
530004
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