Сотрудники "либеральных" СМИ рассказали о своей работе

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Телеканал Телеканал RT пообщался с сотрудниками "либеральных" СМИ, попросив рассказать их об особенностях своей работы, и опубликовал ответы журналистов на самые "острые вопросы".

Так, сотрудник "Медузы" рассказал, что у издания есть коммерческие обязательства перед некоторыми российскими коммерческими структурами и региональными руководителями. Поэтому редакторы отделов должны согласовывать темы с главным редактором или лично с генеральным директором проекта.

Корреспондент телеканала "Дождь" оказалась недовольной невысокой зарплатой и снижающимся уровнем профессионализма. Также ее смутило, что в 2015 году главного редактора канала и автора книги "Вся кремлевская рать" Михаила Зыгаря отстранили от эфира, хотя считается, что цензуры на канале нет.

Журналист, сотрудничавший с журналом The New Times, утверждает, что издание никогда не было реально независимым, а, наоборот, лоббировало интересы некоторых бизнесменов и политиков. По словам сотрудницы сайта Московского бюро "Радио Свобода"*, руководство не очень волнует посещаемость, от журналистов требуется публиковались материалы о проблемах российской власти, о недовольстве в регионах политикой федерального центра и правозащитные тексты об "ущемлении свободы слова в России".

Журналист телеканала "Настоящее время"* отмечает, что руководят ими не журналисты, а "средней руки менеджеры", многие из которых не были в России больше десяти лет.

По его словам, большинство коллег "не понимают, для кого они работают", так как больше озабочены хорошей зарплатой и социальным пакетом: через некоторое время можно получить вид на жительство в Европе и даже американский паспорт по упрощенной системе, потому что "фактически ты являешься сотрудником Государственного департамента США".