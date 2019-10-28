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РИА Новости

Эстонские военные заявили, что российский Ту-154 нарушил воздушную границу

11:56 28.10.2019 (обновлено: 12:10 28.10.2019)
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CC BY 2.0 / Papas Dos / RA-85019 T154(M) Special Flight Squadron Rossiya (Russian Government) VKO UUWWСамолет Ту-154М
Самолет Ту-154М
CC BY 2.0 / Papas Dos / RA-85019 T154(M) Special Flight Squadron Rossiya (Russian Government) VKO UUWW
Самолет Ту-154М. Архивное фото
ТАЛЛИН, 28 окт - РИА Новости. Эстонские военные утверждают, что самолет Ту-154 МВД России 25 октября нарушил воздушную границу балтийской республики.
"Самолет Ту-154 МВД России 25 октября без разрешения вошел в воздушное пространство республики в районе острова Вайндлоо. Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. У Ту-154 был выключен транспондер, полетный план представлен не был. Самолет не вступал в радиоконтакт с диспетчерскими службами Эстонии", - говорится в сообщении пресс-службы Главного штаба Сил обороны Эстонии.
Истребитель-бомбардировщик Су-34
24 сентября, 13:12РИА Новости
Эстонские военные заявили, что российский Су-34 нарушил воздушную границу
По данным Главного штаба, МИД страны вызвал в понедельник посла России в Эстонии Александра Петрова, которому была вручена соответствующая нота.
Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
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Ту-154МВД РФЭстонияВ мире
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