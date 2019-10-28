Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T12:01Z
https://ria.ru/20191028/1560292543.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156029/24/1560292412_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_67034057668f7b9b86b57efffc78a32e.jpg
РИА Новости
Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.

"Страхи/Ошибки": как перестать тратить деньги на ненужное?

12:00 28.10.2019 (обновлено: 12:01 28.10.2019)
93
Страхи/Ошибки
«Страхи/Ошибки»: как перестать тратить деньги на ненужное?
Вчера, 12:00
Сегодня – уже третий кофе с собой, завтра – ненужная пара обуви. Надо отказаться от бесполезных покупок, но силы воли не хватает. Расходы заметно растут, и вместе с ними – чувство вины. Сложно объяснить себе и другим, зачем этот хлам. В чём причина импульсивных покупок? Это слабость характера? Правильный маркетинг? Или дефицит радости в жизни?
Бесполезные покупки совершают все. Но что если умом понимаешь, что вещь не нужна, и даже это не останавливает? Как этот порыв объясняют психологи и маркетологи? Стоит ли ругать себя за покупку очередной ненужной вещи?
Вместе с клиническим психологом Любовью Черкасовой, нейрофизиологом, специалистом в области нейроэкономики и нейромаркетинга Мариной Королёвой и Кристиной Карапетян, которая часто тратит деньги на ерунду, разбираемся, можно ли выиграть войну с маркетологами и перестать покупать ненужные вещи.
01:15 навязчивая страсть к тратам (ониомания) – это женская или мужская проблема
02:00 о "зоне наказания" в мозге, которая разрешает покупать
05:25 когда и почему люди жалеют о покупке
06:50 стоит ли себя грызть за бесполезную покупку ("все покупатели поступают иррационально")
08:55 как остановить себя и не покупать ерунду
10:30 что происходит в мозге, когда мы совершаем спонтанные покупки
11:55 как избавить себя от соблазна сделать ненужную покупку
14:30 как поступать в ситуации, когда не можешь отказать продавцу и покупаешь
17:05 на что давит нейромаркетинг
19:30 как отразить провокации маркетологов
23:17 почему иногда хочется просто потратить деньги
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте и подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме
214003
Обсудить 0
Страхи/ОшибкиПодкаст
Рекомендуем
Пассажир оплачивает проезд в автобусе
Владельцы карты "Стрелка" смогут оплатить проезд с мобильного телефона
РИА
Новости
Концерт Джастина Бибера. Архивное фото
Джастин Бибер рассказал, при каком условии выпустит альбом до конца года
Иконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона
Чиновники Самары откажутся от служебной переписки в зарубежных мессенджерах
Как компьютер и интернет изменили русский язык. Эпизод 2: «Олбанскей» IRL
Как компьютер и интернет изменили русский язык. Эпизод 2: "Олбанскей" IRL
Лента
новостей
Глава Роснано Анатолий Чубайс
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог, пишут СМИ
RT запустил продажу ватников
RT запустил продажу ватников
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой государства Алжирской Народной Демократической Республики Абделькадером Бенсалахом на полях саммита Россия - Африка
Путин поручил реализовать проект по ускоренному обновлению профстандартов
Российские рубли
ОГК-2 увеличила чистую прибыль по РСБУ за 9 месяцев на 52,1%
Мы все умрём. (Неоднозначное) будущее медицинской диагностики
Мы все умрём. (Неоднозначное) будущее медицинской диагностики
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Посольство в Болгарии не комментирует высылку российского дипломата
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев отметил профессионализм работников автомобильного транспорта
Президент РФ В. Путин
Путин поручил разработать нормативную базу для сбора данных с автомобилей
Президент РФ Владимир Путин
Путин посмертно наградил подростка с Камчатки, который спас брата
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19Саудовской принц поздравил Трампа с ликвидацией главаря ИГ*
05:08Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
Лента новостейМолния