«Страхи/Ошибки»: как перестать тратить деньги на ненужное?

Бесполезные покупки совершают все. Но что если умом понимаешь, что вещь не нужна, и даже это не останавливает? Как этот порыв объясняют психологи и маркетологи? Стоит ли ругать себя за покупку очередной ненужной вещи?
Вместе с клиническим психологом Любовью Черкасовой, нейрофизиологом, специалистом в области нейроэкономики и нейромаркетинга Мариной Королёвой и Кристиной Карапетян, которая часто тратит деньги на ерунду, разбираемся, можно ли выиграть войну с маркетологами и перестать покупать ненужные вещи.
01:15 навязчивая страсть к тратам (ониомания) – это женская или мужская проблема
02:00 о "зоне наказания" в мозге, которая разрешает покупать
05:25 когда и почему люди жалеют о покупке
06:50 стоит ли себя грызть за бесполезную покупку ("все покупатели поступают иррационально")
08:55 как остановить себя и не покупать ерунду
10:30 что происходит в мозге, когда мы совершаем спонтанные покупки
11:55 как избавить себя от соблазна сделать ненужную покупку
14:30 как поступать в ситуации, когда не можешь отказать продавцу и покупаешь
17:05 на что давит нейромаркетинг
19:30 как отразить провокации маркетологов
23:17 почему иногда хочется просто потратить деньги
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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