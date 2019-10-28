Сегодня – уже третий кофе с собой, завтра – ненужная пара обуви. Надо отказаться от бесполезных покупок, но силы воли не хватает. Расходы заметно растут, и вместе с ними – чувство вины. Сложно объяснить себе и другим, зачем этот хлам. В чём причина импульсивных покупок? Это слабость характера? Правильный маркетинг? Или дефицит радости в жизни?

«Страхи/Ошибки»: как перестать тратить деньги на ненужное?

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.

Бесполезные покупки совершают все. Но что если умом понимаешь, что вещь не нужна, и даже это не останавливает? Как этот порыв объясняют психологи и маркетологи? Стоит ли ругать себя за покупку очередной ненужной вещи?

Вместе с клиническим психологом Любовью Черкасовой, нейрофизиологом, специалистом в области нейроэкономики и нейромаркетинга Мариной Королёвой и Кристиной Карапетян, которая часто тратит деньги на ерунду, разбираемся, можно ли выиграть войну с маркетологами и перестать покупать ненужные вещи.

01:15 навязчивая страсть к тратам (ониомания) – это женская или мужская проблема

02:00 о "зоне наказания" в мозге, которая разрешает покупать

05:25 когда и почему люди жалеют о покупке

06:50 стоит ли себя грызть за бесполезную покупку ("все покупатели поступают иррационально")

08:55 как остановить себя и не покупать ерунду

10:30 что происходит в мозге, когда мы совершаем спонтанные покупки

11:55 как избавить себя от соблазна сделать ненужную покупку

14:30 как поступать в ситуации, когда не можешь отказать продавцу и покупаешь

17:05 на что давит нейромаркетинг

19:30 как отразить провокации маркетологов

23:17 почему иногда хочется просто потратить деньги

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

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Монтаж Андрея Темнова

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