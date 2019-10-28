ТГК-1 за 9 месяцев сократила выработку электроэнергии на 5,5%

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Выработка электроэнергии ТГК-1, включая Мурманскую ТЭЦ, в январе-сентябре составила 20,4 миллиарда кВт.ч, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает компания.
При этом сопоставимая выработка электроэнергии на тепловых электростанциях ТГК-1 увеличилась на 1%, что обусловлено рыночной конъюнктурой, а также необходимостью обеспечения надежности энергосистемы в соответствии с графиком нагрузки энергетического оборудования по требованию "Системного оператора Единой энергетической системы".
Производство электроэнергии гидроэлектростанциями снизилось на 12,8% из-за низкой водности в регионах присутствия компании на протяжении всего отчетного периода.
Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов ТГК-1, включая Мурманскую ТЭЦ, составил 16 миллионов Гкал, показав снижение на 2,4% относительно аналогичного показателя 2018 года. Такая динамика связана "с нетипично теплой погодой в первом квартале 2019 года".
ТГК-1 производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компании объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность станций ТГК-1 составляет 6,95 ГВт, тепловая — 13,75 тысячи Гкал/ч. Основные акционеры компании: "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).