Птица попала в двигатель самолета, планировавшего лететь из Минвод в Москву

ПЯТИГОРСК, 28 окт — РИА Новости. Птица попала в двигатель самолета, планировавшего вылететь из Минеральных Вод в Москву, инцидент произошел на взлетной полосе, сообщил РИА Новости представитель управления на транспорте МВД России.
"Самолет пошел на взлетную полосу, и птица попала в левый двигатель, было принято решение вернуть борт. На борту было 150 человек и шесть членов экипажа", — сказал собеседник агентства.
Это не первый случай попадания птицы в двигатель самолета в аэропорту в Минеральных Водах.
В начале октября Южная транспортная прокуратура сообщала, что в связи с подобным инцидентом с Boeing 737-800 была проведена проверка, которая установила, что биоакустическая установка, отпугивающая птиц, на момент проверки была неисправна.