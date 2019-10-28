Птица попала в двигатель самолета, планировавшего лететь из Минвод в Москву

ПЯТИГОРСК, 28 окт — РИА Новости. Птица попала в двигатель самолета, планировавшего вылететь из Минеральных Вод в Москву, инцидент произошел на взлетной полосе, сообщил РИА Новости представитель управления на транспорте МВД России.

"Самолет пошел на взлетную полосу, и птица попала в левый двигатель, было принято решение вернуть борт. На борту было 150 человек и шесть членов экипажа", — сказал собеседник агентства.

Это не первый случай попадания птицы в двигатель самолета в аэропорту в Минеральных Водах.