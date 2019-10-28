Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T11:54Z
https://ria.ru/20191028/1560292200.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156013/81/1560138159_0:322:3067:2047_1036x0_80_0_0_65e581e082c473a6ece6d99f1f1e0212.jpg
РИА Новости
Туризм

Птица попала в двигатель самолета, планировавшего лететь из Минвод в Москву

11:54 28.10.2019
583
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет в Международном аэропорту Минеральные Воды имени Лермонтова
Самолет в Международном аэропорту Минеральные Воды имени Лермонтова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 28 окт — РИА Новости. Птица попала в двигатель самолета, планировавшего вылететь из Минеральных Вод в Москву, инцидент произошел на взлетной полосе, сообщил РИА Новости представитель управления на транспорте МВД России.
"Самолет пошел на взлетную полосу, и птица попала в левый двигатель, было принято решение вернуть борт. На борту было 150 человек и шесть членов экипажа", — сказал собеседник агентства.
Это не первый случай попадания птицы в двигатель самолета в аэропорту в Минеральных Водах.
В начале октября Южная транспортная прокуратура сообщала, что в связи с подобным инцидентом с Boeing 737-800 была проведена проверка, которая установила, что биоакустическая установка, отпугивающая птиц, на момент проверки была неисправна.
Здание международного аэропорта Домодедово
27 октября, 00:30Туризм
Переход на зимнее время в Европе повлияет на расписание авиарейсов
100479
ТуризмАэропортыТуризмтуристыНовости - ТуризмМоскваМинеральные Воды
Рекомендуем
Самолет Ту-154М
Эстонские военные заявили, что российский Ту-154 нарушил воздушную границу
РИА
Новости
Биологическая опасность
В России придумали способ защиты в зонах применения биологического оружия
Член палаты представителей Кэти Хилл
Американская конгрессмен ушла в отставку после сексуального скандала
На месте крушения легкомоторного самолета Сеssna 172 в Пермском крае
Пилот упавшего в Пермском крае легкомоторного самолета погиб
Лента
новостей
В аэропорту Пулково служебный автомобиль столкнулся с воздушным судном. 27 октября 2019
В Пулково машина столкнулась с самолетом
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, отвечает на вопросы журналистов
Бутина рассказала об извинениях судьи и ФБР
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
Статуя Фемиды в суде
В Подмосковье арестовали планировавшего массовое убийство студента
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Мумия кошки в Музее изобразительных искусств в Ренне, Франция
Ученые выяснили, что находится внутри древней мумии кошки
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев рассказал, как можно было избежать распада СССР
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования с главами делегаций государств-участников саммита Россия - Африка
Запад: "Мы проиграли Африку России". Российские СМИ в панике
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
Ульяновская чиновница заявила, что не хотела оскорбить женщину-диабетика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19Саудовской принц поздравил Трампа с ликвидацией главаря ИГ*
05:08Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
Лента новостейМолния