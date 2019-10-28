Съемки фильма Серебренникова "Петровы в гриппе" начались в Москве

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Съемки фильма режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" по книге Алексея Сальникова начались в Москве, сообщили в пресс-службе проекта.

"Очень редко появляются книги, которые немедленно хочется поставить в театре или снять по ним кино. Роман Алексея Сальникова – именно тот случай", — приводит пресс-служба слова Серебренникова.

Петровы – обычная семья с обычной фамилией, они, казалось бы, представители всего самого усредненного. Он — автослесарь, она — библиотекарь, у них есть сын. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда вся семья заболевает гриппом, и жизнь Петровых оказывается полной безумия.

"Этот текст провоцирует фантазию. Роман парадоксальный. В нем много интересных перевертышей, временных пластов, точных человеческих типажей и мифологем, в нем много юмора. Все это я попытался сохранить и в сценарии. Нам удалось собрать блистательный и неожиданный актерский ансамбль", — цитирует пресс-служба режиссера картины.

Оригинальный сценарий для проекта написал Серебренников. Оператором-постановщиком фильма стал Владислав Опельянц, художником-постановщиком – Владислав Огай. Старших Петровых играют: Семен Серзин и Чулпан Хаматова.