Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T12:13Z
https://ria.ru/20191028/1560292180.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155275/46/1552754693_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_9b2ad266a328e4f7e54ecfca768677a6.jpg
РИА Новости
Культура

Съемки фильма Серебренникова "Петровы в гриппе" начались в Москве

12:13 28.10.2019
103
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников на XXV церемонии вручения театральной премии "Золотая Маска"
Режиссер Кирилл Серебренников на XXV церемонии вручения театральной премии Золотая Маска
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Съемки фильма режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" по книге Алексея Сальникова начались в Москве, сообщили в пресс-службе проекта.
"Очень редко появляются книги, которые немедленно хочется поставить в театре или снять по ним кино. Роман Алексея Сальникова – именно тот случай", — приводит пресс-служба слова Серебренникова.
Петровы – обычная семья с обычной фамилией, они, казалось бы, представители всего самого усредненного. Он — автослесарь, она — библиотекарь, у них есть сын. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда вся семья заболевает гриппом, и жизнь Петровых оказывается полной безумия.

"Этот текст провоцирует фантазию. Роман парадоксальный. В нем много интересных перевертышей, временных пластов, точных человеческих типажей и мифологем, в нем много юмора. Все это я попытался сохранить и в сценарии. Нам удалось собрать блистательный и неожиданный актерский ансамбль", — цитирует пресс-служба режиссера картины.

Оригинальный сценарий для проекта написал Серебренников. Оператором-постановщиком фильма стал Владислав Опельянц, художником-постановщиком – Владислав Огай. Старших Петровых играют: Семен Серзин и Чулпан Хаматова.
Фильм создается в копродукции между Россией, Францией, Германией и Швейцарией.
Тейлор Свифт на съемках мюзикла Кошки
12 сентября, 06:01Культура
В Сеть выложили ролик о съемках фильма "Кошки" с Тейлор Свифт
100005
КультураКино и сериалыНовости культурыКирилл Серебренников
Рекомендуем
Американский писатель Стивен Кинг
Стивен Кинг прокомментировал первые отзывы на сиквел "Сияния"
РИА
Новости
Кадр со съемок сериала Дракула
В Сети появился первый трейлер сериала "Дракула"
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров
Шнуров о роспуске "Ленинграда": в группе все обрадовались выходу на пенсию
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
Шнуров о творчестве "Ленинграда": есть чего стыдиться
Лента
новостей
Участники митинга-концерта в честь Дня народного единства
Роструд напомнил о длинных выходных
Картина итальянского мастера Чимабуэ в Париже
Шедевр эпохи Возрождения, найденный во Франции, продан за 24 млн евро
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров в Государственной Думе России
Шнуров рассказал о заседаниях совета при комитете ГД по культуре
Флаги США и Китая
В США хотят исключить из-под пошлин товары из Китая на $34 миллиарда
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
Шнуров рассказал о своих провокациях в соцсетях
Анджелина Джоли в фильме Малефисента
"Малефисента" вторую неделю возглавляет российский прокат в выходные
Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Композитор Александра Пахмутова
Путин присвоил госнаграды Пахмутовой, Басилашвили и Фрейндлих
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19Саудовской принц поздравил Трампа с ликвидацией главаря ИГ*
05:08Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
05:06Сирийские и российские военные возвели мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
Лента новостейМолния