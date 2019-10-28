Садик Арслан: надо дать шанс Конституционному комитету Сирии

Официальное открытие первой сессии Конституционного комитета Сирии состоится 30 октября в Женеве. О том, какое влияние на его запуск оказали турецкая военная операция на севере Сирии, а также соглашения с США и Россией, нужно ли странам-гарантам Астаны быть наблюдателями в комитете и почему накануне в Женеву приезжают министры иностранных дел России, Ирана и Турции, в интервью РИА Новости рассказал постоянный представитель Турции при женевском отделении ООН Садик Арслан.

— Господин Арслан, расскажите, как Турция оценивает создание Конституционного комитета?

— Во-первых, наши лидеры в формате группы Астаны на трехсторонних встречах много работали, в том числе министры иностранных дел и высокопоставленные дипломаты. Так что это результат двух-трех лет интенсивных дипломатических усилий.

Но Конституционный комитет – не единственный. Есть другие аспекты сирийского конфликта, которые были достигнуты благодаря командным усилиям наших лидеров и других людей. К примеру, обмен заключенными. Насколько я помню, состоялось три раунда обменов. И это рассматривается как одна из мер по укреплению доверия. Так же, не напрямую возможно, такой мерой стало и двустороннее соглашение между лидерами Турции и России в Сочи по созданию зоны деэскалации в Идлибе.

Так что Конституционный комитет, на мой взгляд, представляет собой историческую возможность для сирийцев. Я знаю, что в составе есть представители трех различных групп, но я верю, что все члены комитета должны иметь четкую приверженность территориальной целостности и политическому единству Сирии.

Сирия должна встать на собственные ноги. Она должна восстановиться как независимая, суверенная, процветающая и безопасная страна. Для нас важнее всего всегда было, чтобы Сирия оставалась единой страной и закончила гражданскую войну, чтобы позволить своим людям вновь вернуться на территорию Сирии. Я говорю о беженцах, потому что эти беженцы находятся в изгнании почти девять лет. И данная ситуация привела к огромным испытаниям для Турции, для Европы и для других соседних государств – Ирака, Ливана и Иордании. И политический процесс – единственный выход из этого. Поэтому мы ожидаем от наших союзников и друзей, а также в целом от международного сообщества быть более обходительными с запуском этого важного исторического комитета. Мы все должны поощрять комитет находить пути и способы создания проекта новой конституции Сирии.

— Полагаете ли вы, что у комитета должны быть четкие временные рамки для работы?

— Насколько я знаю, существуют некие процедуры. И есть соглашение о таких процедурах. Конечно, это не может быть бесконечный процесс. Все сразу же расплывется. Сирийцы сами должны установить четкие дедлайны для политического решения. Именно им доверили такую историческую ответственность и обязанность.

На данный момент у нас большие ожидания. Ситуация на земле стала относительно спокойной. Наша операция против террористических групп недавно была приостановлена. И два важных соглашения – совместное заявление с США и меморандум о взаимопонимании с Россией – привели к неким временным решениям в отношении наших озабоченностей в области безопасности. Они также будут иметь некий эффект зоны безопасности для возврата беженцев. Нам сказали, что когда Телль Абьяд был освобожден, жители начали возвращаться в свои собственные дома. Мы скрестили пальцы, но посмотрим, как будут развиваться события во вторник и среду.

— Согласно предварительной программе, на официальном открытии Конституционного комитета в основном зале будут присутствовать только члены комитета, а все иностранные дипломаты, включая представителей стран-гарантов, будут смотреть трансляцию из отдельных залов. Насколько, на ваш взгляд, приемлемо, что страны-гаранты, которые стоят за созданием комитета, даже не будут приглашены в зал на церемонию открытия?

— Я не могу подтвердить процедурные вопросы, о которых вы сказали. Но несмотря на то, какие будут созданы процедуры на церемонии открытия, мы будем поддерживать запуск мероприятия на уровне наших министров иностранных дел. Планируется, что они приедут в Женеву и вновь подтвердят для всего мирового сообщества свою приверженность и поддержку работы комитета в будущем.

Я знаю, что есть много аргументов от отдельных групп стран, от режима в Дамаске и от других. Но для нас процедуры не так важны. Есть правила, которым подчиняются. Мы не действуем в эгоистичной манере. Но очевидно, что это не только страны-гаранты Астаны, и Конституционный комитет, и ООН.

Господин Педерсен и его предшественник Стаффан де Мистура предприняли большие усилия для обеспечения такого результата. На сегодня мы слышали от многих стран, в том числе от малой группы стран, что они тоже поддерживают этот процесс. В то же время некие круги, не обязательно страны, высказывают некие опасения. Но мы считаем, что не должно быть каких-то предубеждений или предварительных суждений о работе комитета. Сейчас самое время поощрять всех членов этого комитета искать средства для восстановления территориальной целостности и политического единства, чтобы заложить основы для будущего Сирии.

Эта работа должна возглавляться и руководиться самими сирийцами. И мы гарантируем нашу поддержку, потому что мы являемся гарантами со стороны оппозиции, тогда как Россия и Иран являются гарантами со стороны сирийского режима.

Если 150 членов комитета будут действовать с доброй волей, если они выработают некий максималистский подход, я думаю, это приведет к неким конкретным результатам. В том смысле что может быть создан проект конституции, он будет одобрен и будет возможно провести политический процесс, включая выборы. Но это требует большой дополнительной поддержки от стран-гарантов Астаны и всего международного сообщества.

— Полагаете ли вы, что страны-гаранты должны иметь статус наблюдателей в Конституционном комитете?

— Это необходимо обсуждать с офисом спецпосланника ООН, потому что я не слышал о таком. Мы будем поддерживать работу комитета. Я не знаю о том, идет ли речь о создании нового статуса для стран-гарантов или других стран, но, конечно, это может быть обсуждено с офисом спецпосланника ООН Гейром Педесеном.

— Должны ли продолжаться встречи в трехстороннем формате стран-гарантов для обсуждения Сирии?

— Да, конечно. Группа Астаны обсуждает множество вопросов. Первая тема – это политический трек, другая тема, конечно же, касается безопасности. Затем идет тема заключенных и гуманитарный трек. Так что важность группы не исчезнет, потому что сирийский файл до сих пор открыт и до сих пор создает много вызовов для соседних стран и международного сообщества. Так что встречи продолжатся. Они скоро встретятся в Нур-Султане.

— Будет ли Анкара готова обсуждать ситуацию на северо-востоке Сирии в Нур-Султане или вы считаете, что после двух соглашений вопрос закрыт?

— Мы можем обсуждать этот вопрос со всеми. Наша основное намерение – помочь сирийцам. Как я уже сказал, эти два соглашения неким образом спасли территориальную целостность Сирии. Это огромное достижение. Это должно быть оценено всеми странами, которые действуют, исходя из доброй воли. Я знаю, что все страны активно говорят о сохранении территориальной целостности и политического единства Сирии, но их действия на земле, к сожалению, говорят об обратном.

В этот раз эти два соглашения частично разрешили наши легитимные озабоченности в области безопасности. Но в то же время предотвратили намерения по развалу Сирии и созданию некоего террористического коридора для отдельной группы людей, которые были финансированы и хорошо оснащены в военном плане.

Наша операция и два соглашения с двумя державами обратили вспять эту разбалансировку, которая была на земле. И я думаю, это также стало толчком для Конституционного комитета, потому что одна из проблем как минимум частично была устранена. И люди в Сирии должны получить больше веры в сохранение территориальной целостности после операции "Источник мира" и двух соглашений.

— Считаете ли вы, что после создания Конституционного комитета нужно продолжать межсирийские переговоры в том формате, в котором они проходили со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой? Или комитет стал основным органом для дискуссий между сирийцами?

— Да, мы верим в это, если он будет эффективным и если его участники будут действовать с добрыми намерениями. Наше искреннее мнение заключается в том, что ни одна из сторон не должна иметь намерение выиграть военными средствами, потому что народ Сирии уже настрадался от угнетающего режима, от террористических группировок, от религиозных, этнических и других разделений, проблем и конфликтов. Уже достаточно. И результат очевиден – почти половина населения либо проживает в изгнании, либо переселены внутри страны. Возьмите любую семью. Скорее всего, у них до сих пор есть незажившие раны от гражданской войны в Сирии. Поэтому в том, что касается сирийского досье, мы работаем со всеми ключевыми игроками. Для нас важно создание стабильной среды для политических переговоров и безопасной среды для возврата беженцев. В долгосрочной перспективе мы должны работать над реконструкцией Сирии. И, конечно, должен быть процесс реабилитации и примирения между различными группами.

Так что впереди большая работа. Давайте надеяться на запуск Конституционного комитета. Но мы никогда не прятались от других треков, поэтому мы активны на востоке и на западе от Евфрата и в Идлибе. В прошлом мы участвовали в ряде зон деэскалации. К сожалению, некоторые их них исчезли из-за того, что сирийский режим совершал военные атаки. Но мы не можем позволить себе новую волну гуманитарного кризиса. Если Идлиб падет, одна сторона может заявить, что теперь весь контроль у нее и что все закончилось. Но это не закончится для граждан Сирии, потому что ни одно государство не найдет решение без участия обычных людей. Когда вы выгоняете своих собственных людей с территории, где они живут, любое предложенное решение не будет реальным. И со временем будет ответный удар.

— Вы можете подтвердить, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу приедет на следующей неделе в Женеву?

— Нам было сказано, что три министра согласились приехать в Женеву, как это было в прошлом декабре. Но тогда, к сожалению, эта инициатива не удалась. В этот раз они планируют приехать в Женеву, чтобы показать свою поддержку Конституционному комитету, и, возможно, они призовут всех ключевых игроков и международное сообщество сделать то же самое.

— Планируется ли трехсторонняя встреча? Будет ли у них встреча с Педерсеном?