Ульяновская чиновница заявила, что не хотела оскорбить женщину-диабетика

САМАРА, 28 окт - РИА Новости. Советник губернатора Ульяновской области Светлана Опенышева заявила, что не хотела оскорбить инсулинозависимую женщину словами о том, что ее нужно откормить.

Ранее Александр Семенов на своей странице в Facebook рассказал про свою жизнь в полузаброшенном доме в одном из районов Ульяновской области на попечении местной православной общины. В частности, он сообщил, что в доме появилась женщина, которая будет помогать по хозяйству. Однако, по словам Семенова, женщина оказалась инсулинозависимым диабетиком и весит всего 39 килограммов. "Лежит. Куратор обещал забрать ее. Не померла бы", - написал он. "Так откормили бы женщину. Инсулинозависимая - это не приговор", - ответила Опенышева в комментариях к посту.

"Здесь не было какого-то оскорбления, этот комментарий относился именно к Александру. Я могла это написать и в личных сообщениях, но я человек открытый и прозрачный во всем. Почему это вылилось вот в такую историю, мне не очень понятно. Может быть, я в чем-то не права, но мне непонятен такой интерес к моей персоне", - сказала Опенышева РИА Новости.

Она добавила, что утром до начала рабочего дня съездила в дом, о котором писал Семенов. По словам Опенышевой, сейчас в нем проживают шесть человек, трое из них являются жителями Ульяновской области. "Когда эту Елену привезли несколько дней назад, она была простывшая. Сейчас она чувствует себя лучше, занимается хозяйством", - рассказала Опенышева. По ее словам, у женщины нет паспорта, в настоящее время советник губернатора помогает ей с его оформлением.

Кроме того, Опенышева организовала сбор теплых вещей для проживающих в доме, также она планирует привезти им холодильник. "Вообще настроены они все очень оптимистично… Живут они в этом доме примерно с лета, у каждого своя история, и им всем нужно просто помочь", - сказала Опенышева.